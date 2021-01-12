Великобритания может ограничить бизнес с КНР из-за притеснения уйгуров

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Великобритания может ввести ограничения на торговлю с Китайской Народной Республикой (КНР) из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где используют их подневольный труд. Ранее по этой причине сотрудничество с КНР ограничили США.

Китай проводит репрессивную политику в отношении мусульман, проживающих в СУАР, в частности в отношении уйгуров. Власти страны принудительно отправляют их на переобучение и работу на производствах, объясняя это тем, что ислам — чужеродная религия, навязанная извне. Представители западных государств осуждают это. По данным СМИ и правозащитных организаций, подневольный труд уйгуров использовался при производстве одежды от Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein и других мировых компаний.

«Мы хотим поддерживать конструктивные отношения с Китаем и безустанно работаем над тем, чтобы этого добиться, однако мы не готовы приносить в жертву наши ценности или безопасность нашей страны. Мы продолжим говорить то, что считаем правильным, и подкреплять свои слова делом»,— сказал господин Рааб во время выступления в британском парламенте (цитата по ТАСС).

«Пакет (предложенных правительством мер.— “Ъ”) поможет убедиться, что никакие британские организации, правительство или частный сектор, намеренно или непреднамеренно, не извлекают выгоду из нарушений прав человека в отношении уйгуров или других меньшинств в Синьцзяне и не способствуют им»,— заявил министр (цитата по «РИА Новости»).

С критикой китайской политики, проводимой в Синьцзяне, неоднократно выступала Австралия. В сентябре 2020 года Австралийский институт стратегической политики (ASPI) опубликовал данные о 380 лагерях, построенных в СУАР для уйгуров и других мусульманских меньшинств с 2017 года. Среди действующих лагерей в Синьцзяне есть как обычные исправительные учреждения общего режима, так и укрепленные тюрьмы.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».