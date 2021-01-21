Белый дом назвал непродуктивными санкции Китая против членов администрации Трампа

Санкции Китая против 28 американских граждан «непродуктивные и циничные», заявила официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Reuters. Она призвала обе партии осудить введение ограничений. Под них попали бывший госсекретарь Майк Помпео и другие чиновники администрации Дональда Трампа.

Китай ввел санкции сразу после того, как Джо Байден вступил в должность президента. Инаугурация состоялась 20 января. Попавшим под ограничения запрещен въезд в Китай, им и их компаниям запрещено вести дела с КНР.

Как команда Байдена хочет усилить давление на Пекин,— в материале “Ъ” «Америка переизбрала врага номер один».