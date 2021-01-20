Китай ввел санкции против членов администрации Трампа

Пекин ввел санкции против 29 американских политиков, сообщило Министерство иностранных дел КНР. Среди попавших под санкции — госсекретарь США Майкл Помпео, бывший старший советник президента Стивен Бэннон, помощник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а также его предшественник на этом посту Джон Болтон.

«Китай решил применить санкции к 28 лицам, серьезно нарушившим суверенитет Китая и несущим основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем»,— говорится в сообщении ведомства. Лицам, включенным в санкционный список, а также их ближайшим родственникам запрещен въезд в материковый Китай, а также в Гонконг и Макао. Им и связанным с ними компаниям запрещено вести дела с Китаем.

Ограничительные меры были введены сразу после того, как новый президент Джо Байден официально вступил в должность. Сегодня, 20 января, в Вашингтоне прошла его инаугурация. Будущая администрация нового главы Белого дома неоднократно называла Китай главной угрозой национальной безопасности США.

Об отношениях Пекина и Вашингтона при Дональде Трампе — в материале “Ъ” «Джо Байдену строят китайскую стену».