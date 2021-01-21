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Президент США Джо Байден (слева) и кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен

Фото: Joshua Roberts/File Photo / Reuters

Америка переизбрала врага номер один

Новый президент США продолжит глобальный поход против Китая

Противостояние Вашингтона и Пекина — главный международный итог правления 45-го президента США Дональда Трампа — продолжится и после смены власти в Белом доме. Накануне вступления в должность нового президента Джо Байдена два ключевых представителя будущей администрации — кандидаты на пост госсекретаря и министра обороны Энтони Блинкен и Ллойд Остин — подтвердили решимость усилить давление на Пекин, поставив Китай, а не Россию на первое место среди угроз США. Впрочем, политика глобального сдерживания Китая пройдет тонкую настройку: Вашингтон будет уделять больше внимания вопросам демократии и прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Гонконге и Тибете.


Прощальное обращение 45-го президента США Дональда Трампа, заявившего о том, что он противостоял Китаю «как никогда раньше», стало его напутствием новой администрации, которая, впрочем, и сама демонстрирует решимость расширить и углубить антикитайскую линию Вашингтона.

Ключевые задачи политики новой команды в Белом доме по отношению к Пекину накануне вступления Джо Байдена в должность президента США изложили на слушаниях в Сенате кандидаты на пост госсекретаря и министра обороны Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Их ответы на вопросы сенаторов показали: отношения с Китаем пока остаются той областью, где сохранится наибольшая преемственность.

«Если мы посмотрим на Китай, нет сомнений в том, что он является наиболее значительным вызовом из всех государств для США в контексте наших интересов, интересов американского народа»,— заявил на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам Энтони Блинкен.



Сессия вопросов-ответов в профильном комитете Сената — обязательная процедура при утверждении кандидатур на ответственные государственные посты, и кандидат на должность госсекретаря США экзамен по «антикитайскому языку» сдал вполне успешно.

«В последние годы Китай демонстрирует стремление стать ведущей силой в мире, страной, которая устанавливает стандарты и служит образцом, которому будут следовать другие страны. Я лично убежден в том, что у Китая есть много проблем, которые он пытается скрывать. Но если этой китайской модели не будет альтернативы, они могут добиться большего, чем мы ожидаем, и поэтому наша обязанность состоит в том, чтобы продемонстрировать, что наше видение будущего, наша политика и наш путь гораздо более эффективны для стран мира»,— заявил господин Блинкен. Он дал понять, что еще одним компонентом давления на Пекин помимо военного и торгово-экономического противостояния станет попытка разрушить представления о привлекательности китайского пути развития и китайской мягкой силы как альтернативы ценностям западного мира во главе с США.

По словам будущего госсекретаря США, Вашингтон и дальше намерен говорить с Пекином «с позиции силы», однако для того, чтобы такая политика стала более эффективной, необходимо «действовать совместно с союзниками, а не принижать их роль», а также «играть ведущую роль в международных организациях, а не выходить из них». Указав на то, что одними из приоритетных для новой администрации в Белом доме станут вопросы демократии и прав человека, господин Блинкен особо остановился на нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, обвинив Пекин в «геноциде уйгуров», а также попрании свобод в Гонконге.

Еще одной болевой точкой станет тема Тибета, на финальном отрезке правления Дональда Трампа отошедшая на второй план на фоне пандемии COVID-19 и противостояния по вопросам двусторонней торговли и ситуации в Гонконге.

В сентябре прошлого года, в разгар избирательной гонки, Джо Байден заявил: «Как президент, я буду ставить ценности в основу американской внешней политики. Я встречусь с его святейшеством далай-ламой, назначу нового специального координатора по делам Тибета и буду настаивать на том, чтобы китайское правительство восстановило доступ в Тибет американским гражданам, в том числе дипломатам и журналистам. Я буду работать с нашими союзниками, чтобы надавить на Пекин и вернуть его к прямому диалогу с представителями Тибета». В своей установочной речи по Тибету Джо Байден обрушился с резкой критикой на Дональда Трампа, напомнив о том, что тот стал первым американским президентом за последние десятилетия, который так и не встретился с далай-ламой.

В преддверии инаугурации Джо Байдена, в конце декабря прошлого года, Конгресс США одобрил законопроект о тибетской политике и поддержке 2020 года, который в Вашингтоне назвали «историческим достижением» в борьбе за права народа Тибета. Политика США по Тибету впредь будет исходить из того, что все решения относительно перерождения далай-ламы должны будут находиться исключительно в компетенции нынешнего далай-ламы. При этом Китай должен быть лишен любой возможности назвать будущего преемника далай-ламы: принятый Конгрессом США законопроект предусматривает возможность введения санкций против китайских чиновников, которые попытаются назначить своего духовного лидера тибетских буддистов.

О том, как будет осуществляться сдерживание Пекина в оборонной сфере, рассказал на слушаниях кандидат на пост министра обороны Ллойд Остин. Как и будущий глава внешнеполитического ведомства, господин Остин поставил «китайскую угрозу» в один ряд с «российской угрозой». Однако самую главную опасность, по его словам, все же представляет Пекин, а не Москва. «Я считаю, что Национальная стратегия обороны 2018 года правильно называет Китай и Россию основными вызовами, которые нарушают глобальную атмосферу безопасности. Но я считаю, что Китай — это наибольший приоритет из-за его подъема и масштаба его военной модернизации»,— заявил Ллойд Остин. «Космос уже является ареной конкуренции великих держав. Деятельность Китая и России в космосе — серьезная и растущая угроза национальным интересам США в области безопасности» — так будущий министр обороны США обозначил одну из сфер наиболее жесткого противостояния на ближайшие годы.

Кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин

Кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин

Фото: Reuters

Как пояснил “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк, при всей неизбежной преемственности китайской политики Вашингтона после смены власти в Белом доме в ней произойдет тонкая настройка. «Несмотря на крайне негативное отношение к политике президента Трампа, администрация Байдена не сможет при всем желании вернуть США в 2016 год. Некоторые аспекты стратегии Трампа 46-му президенту США придется унаследовать. Прежде всего это вывод о том, что главными противниками Америки на международной арене будут не какие-то негосударственные акторы вроде "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ.— “Ъ”), а враждебные мировые державы — Китай и Россия»,— заявил “Ъ” господин Батюк.

Впрочем, по мнению эксперта, при всей жесткости антикитайской риторики новой администрации в Белом доме, делающей приоритетными проблемы ценностей и демократических прав и свобод, «команда Джо Байдена постарается избежать тарифных войн с Китаем, которые, как показывает опыт, оказываются разрушительными прежде всего для американской экономики».

Сергей Строкань


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