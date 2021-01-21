Байден прибыл в Белый дом

Президент США Джо Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве главы государства. Он вместе с супругой поприветствовали собравшихся.

BREAKING: Joe Biden, the 46th president of the United States, has arrived at the White House. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/PJ7eBqyJU3 — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Лимузин господина Байдена остановился у здания Минфина, которое находится по соседству с резиденцией главы государства. 46-й президент вместе с женой Джилл прошел пешком до Белого дома. Один из журналистов спросил президента, что бы он хотел сказать миру, Джо Байден ответил: «Единство» (передает ABC).

По данным CNN, господин Байден в день инаугурации намерен подписать 17 указов, актов и директив. В частности, он заморозит строительство заграждения на границе с Мексикой и распорядится об обязательном ношении масок в госучреждениях.

Инаугурация президента Джо Байдена прошла 20 января. Он победил на выборах в ноябре 2020 года. Республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы.

Об инаугурации — в материале “Ъ” «Камон, эврибайден!».