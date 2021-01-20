На Netflix подписалось более 200 млн человек

Стриминговая платформа Netflix Inc. завершила прошлый год более чем с 200 млн подписчиков, сообщает The Wall Street Journal. Толчком к развитию площадки послужила пандемия коронавируса, из-за которой люди больше времени проводили дома.

Компания заявила, что теперь может генерировать больше денежных средств, чем ей нужно, и больше не видит необходимости в денежных займах для поддержки своей стратегии роста. Акции Netflix выросли на 12% после закрытия торгов, отмечает издание.

В декабре сообщалось, что к концу года к аудитории Netflix должно прибавиться 30 млн новых пользователей (в том числе из России, где сервис легально заработал в октябре). Тогда отмечалось, что самое позднее в январе 2021-го число подписчиков превысит цифру 200 млн.

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