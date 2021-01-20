Twitter-аккаунты Белого дома переданы администрации Байдена

Аккаунты в Twitter Белого дома, президента США, вице-президента, первой леди и пресс-секретаря перешил от администрации Дональда Трампа к администрации Джо Байдена , сообщило руководство социальной сети. Несколько часов назад господин Байден официально вступил в должность. Джо Байден уже опубликовал свой первый твит в должности 46-го президента США.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, предпринимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям»,— написал господин Байден в Twitter-аккаунте Белого дома.

Аккаунт главы Белого дома оставался заблокированным на протяжении последних двух недель. Поводом к блокировки стали твиты бывшего президента США Дональда Трампа относительно событий в Вашингтоне. Руководство соцсети сочло публикации глава Белого дома разжиганием насилия.

О передаче власти в США — в материале “Ъ” «Вашингтон подготовил специнаугурацию».