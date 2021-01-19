Москвичи потянулись за прививками

Столичные власти рассказали о рекордном интересе к прививке от COVID-19. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, только 18 января на вакцинацию записались 25 тыс. москвичей. А примерно 200 тыс. жителей города, по словам градоначальника, уже получили прививки от коронавируса. Тем временем столичная география вакцинации расширяется: второй день без предварительной записи прививают в ГУМе, а с 19 января сделать это можно будет еще в нескольких торговых центрах и даже в театре. Подробности — у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

Прививка от коронавируса без предварительной записи, похоже, пришлась москвичам по вкусу. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, глядя на очереди, которые второй день подряд выстраиваются в ГУМе.

Его сотрудникам даже пришлось приклеивать на полу дополнительную разметку с просьбой соблюдать дистанцию на третьем этаже, где расположился пункт вакцинации. Еще до обеда на первой линии ГУМа выстроилась вереница не менее чем из 50 человек, а волонтеры сразу предупредили: возможно, придется ждать чуть ли не пару часов. Но москвичку Викторию это не испугало, ведь лучше так, чем неделями дожидаться записи в медучреждении: «В поликлинику я отказалась идти, потому что нужно долго ждать, а у меня времени нет, нужно работать. Так что я специально взяла выходной и приехала в ГУМ. Лучше пару часиков отсижу здесь, но зато все сделаю».

Вакцинация в ГУМе проходит с 10.00 до 21.00. Сама процедура занимает примерно 40 мин. 10 мин нужно на осмотр врача и еще полчаса — на наблюдение после прививки. Стоящий в очереди москвич Ильнур признался, что решил привиться здесь, потому что просто устал от коронавирусной напряженности: «Я решил зайти именно в ГУМ, потому что работаю недалеко. Я был на работе и посчитал это удобным. В больнице, к сожалению, запись на две недели вперед. Я не готов столько ждать, а вот два часа могу и подождать. Уже устал от страха и ожидания, когда все это изменится, и решил сделать вакцину».

Пункт вакцинации в ГУМе организовал владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. По его словам, желающих привиться оказалось даже больше, чем рассчитывали: «Уже работают две бригады, и будет еще одна. Ожидания были гроссмейстерскими — 120 человек в сутки.

Но за неполный первый день пришло 220, и это притом что все наши сотрудники, которые хотели вакцинироваться, пока пропускают вперед живую очередь».

География вакцинации в Москве 19 января расширится. Сделать прививку, например, можно будет в фудмолле «Депо» на Белорусской и даже в театре. Мобильный пункт откроется в «Геликон-опере». 18 января туда доставляли необходимое медицинское оборудование. С 10.00 до 13.00 там смогут привиться сотрудники столичных театров, а с 13.00 — все желающие. 20 января вакцинация без записи стартует и во флагманском МФЦ «Мои документы», который расположен в торговом центре «Афимолл». Правда, девушки на стойке информации затруднились сказать, в котором часу там начнут делать прививки от коронавируса: «Непонятно, когда все начнется, такая информация пока не поступала. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис. Вам предварительно нужно позвонить и попросить соединить с флагманским центром. Там будет автоответчик, вы говорите, что вам нужно, и вас автоматически переведут к нам, а мы уже сориентируем вас по времени и количеству человек».

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Мобильные пункты вакцинации с 19 января также начнут работать на четвертом этаже торгового центра «Океания» на Кутузовском проспекте и в ТЦ «Город» на шоссе Энтузиастов. В обоих случаях для прививки понадобится только паспорт и медицинский полис. А учитывая размеры этих торговых центров, очереди из желающих получить вакцину от коронавируса могут быстро выстроиться и там.