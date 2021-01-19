Вакцинация вышла на новый этап

Массовая вакцинация началась вопреки проблемам и недоверию россиян. В регионах возникли трудности с логистикой и записью на прививку: если в Москве это можно сделать через портал мэрии, то отдельная форма на Госуслугах для всех субъектов появится только через две недели. Но еще большей проблемой может стать отсутствие энтузиазма среди самих россиян. Тем не менее амбициозная цель — привить 60% населения — достижима при должном финансировании. Что может помешать массовой вакцинации? Об этом — Иван Корякин.

Привычные очереди за мороженым в ГУМе сменились очередями на прививку — «москвичи могут сходить в магазин и одновременно, вакцинироваться от COVID-19», отметила вице-мэр Анастасия Ракова. На днях к прививочной кампании присоединятся крупные торговые центры, фудмолл «Депо» и театр «Геликон-опера». В эти пункты можно прийти без записи.

На укол в поликлинике необходимо регистрироваться, это могут сделать и те, у кого нет прикрепления — достаточно позвонить в регистратуру. Все, что нужно, — это полис, паспорт и хорошее самочувствие, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко: «Перед вакцинацией врач проводит термометрию, собирает анамнез.

Если человек чувствует себя хорошо и за последние две недели не болел респираторными заболеваниями, он может вакцинироваться.

Не предусмотрено обязательное тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед вакцинацией».

Пока прививают преимущественно «Спутником V». На портале Mos.Ru нет возможности выбрать другую вакцину — масштабный выпуск «ЭпиВакКороны» начнется в феврале. Главное преимущество препарата от «Вектора» — безопасность, говорят, создатели. Зато более стойкий иммунитет обещает «Спутник V». Вопрос, правда, в том, будет ли у россиян выбор, говорит директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович: «Решать, действительно, будут врачи, потому что у каждой из этих вакцин есть свои отводы, свои особенности. Я полагаю, что только у врачей будет наиболее полная информация о том, в каких когортах населения какой вакциной лучше прививаться».

В Москве привились почти 200 тыс. горожан. В области — в десять раз меньше. Актуальных сводных данных по всей стране нет. В РФПИ говорили о 1,5 млн вакцинированных «Спутником V», правда, его применяют и за рубежом. В любом случае, Россия далеко не в лидерах — в США привиты 12 млн человек, в Китае — свыше 10, в Великобритании — более четырех.

Задача российских властей — провакцинировать почти 70 млн человек до конца года. Глобальная цель — 60% населения. При должном финансировании это реально, уверена доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова: «Если регионы подготовятся, то есть им дадут деньги на соответствующие холодильники, достаточный персонал, чтобы делать прививку, и убедят население, что надо идти на вакцинацию, тогда мы сможем выйти на эти цифры до конца 2021 года».

Как раз в регионах и возникли трудности. По данным фонда «Петербургская политика» на конец прошлой недели, 50 субъектов были не в состоянии приступить к массовой вакцинации, возникли проблемы с логистикой, рассказал президент фонда Михаил Виноградов: «Есть территории, где объявили всеобщую вакцинацию, и вроде бы удается избежать кризисов. А есть территории, как было в Петербурге и в Новгородской области, когда приходилось либо отменять план массовой вакцинации, либо приостанавливать кампанию из-за того, что вакцина кончалась.

Контраст между телевизионными новостями и реальными проблемами с доступом к вакцине в значительной части регионов будет сохраняться еще в ближайшие дни и, возможно, недели».

Хотя в том же Петербурге сообщили о «некотором ажиотаже», связанном с началом массовой вакцинации. И неудивительно — у многих только сейчас появилась возможность сделать прививку. Директор центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов объясняет это эффектом отложенного спроса. Большинство россиян по-прежнему настроены скептически.

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«Накоплен большой объем скепсиса. Насколько его удастся переломить, покажет время. И последнее, что действительно смущает: известны случаи, когда низовые врачи не рекомендуют проходить вакцинацию, а все-таки низовые врачи — это тот ресурс в медицине, который сейчас пользуется наибольшим доверием», — уточнил Алексей Фирсов.

Пока в пользу вакцинации работает и отсутствие негативного опыта — реальные истории о серьезных побочных эффектах пока не попадали в публичное пространство. Но и прививок было сделано не так много. То ли дело Израиль, где вакцину получил каждый четвертый, и у 13 человек после укола произошел легкий паралич лица.