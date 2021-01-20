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Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ   |  купить фото

Санкт-Петербург пошел на обгон

Как долго будет расти уровень заболеваемости коронавирусом в городе

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Санкт-Петербург второй день подряд опережает Москву по приросту заразившихся коронавирусом. Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки в городе выявили 3,3 тыс. новых случаев COVID-19. Это почти на 900 человек больше, чем в Москве. Также Санкт-Петербург обогнал столицу и по количеству смертей — за сутки там умерли 72 человека. Местные инфекционисты связывают это с недисциплинированностью горожан: многие пренебрегают ношением масок и соблюдением дистанции.


Ученые считают, что уровень заболеваемости в городе будет расти еще несколько недель и достигнет своего пика только в феврале, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Санкт-Петербурге Николай Нелюбин:

«Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснял статистику тем, что в Санкт-Петербурге своевременная диагностика, которая работает лучше, чем в других регионах. Возможно, рост числа заболевших связан с этим. Никаких других внятных объяснений, почему цифры меняются, нет. Санкт-Петербург по количеству населения в полтора раза меньше, чем Москва, но здесь цифры, действительно, выше. За ситуацией следят не только чиновники, но и математики Политехнического университета, создающей по заказу Минздрава математические модели. Ранее они прогнозировали пик в 150 тыс. к февралю.

Пока что активных больных — около 104 тыс.



Что касается свободных коек, то в Санкт-Петербурге для госпитализированных с коронавирусом остается примерно 25% от общего фонда».

Медики считают, что вакцинация в северной столице идет довольно вяло. Пока в пятимиллионном городе привиты 20 тыс. человек. Губернатор Александр Беглов сообщал, что открыты 70 пунктов вакцинации в поликлиниках. Также Смольный ведет переговоры с частными клиниками. Только когда вакцинация действительно станет массовой, можно ждать улучшения ситуации, убежден эпидемиолог, один из авторов популяционного исследования COVID-19 Антон Бурчук:

«После новогодних праздников ежедневное число случаев заражения коронавирусом снизилось. Сейчас показатели, по сути, вернулись к декабрьским или даже возросли, что логично. Вакцинация началась, но тех, кто привился, очень мало, чтобы остановить или как-то воздействовать на ход эпидемии. Сейчас, конечно, нужно вакцинировать намного больше людей. В Санкт-Петербурге постепенно разворачивается так называемая массовая вакцинация. Но чтобы хоть как-то повлиять на ход эпидемии, необходимо провакцинировать сотни тысяч людей, так что нам придется просто ждать. К сожалению, люди будут продолжать заболевать, сейчас мы не можем остановить эту эпидемию».

Всего по России за последние сутки выявили чуть более 21 тыс. новых случаев коронавируса.

Светлана Белова, Александр Рассохин


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