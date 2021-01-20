Вакцину «Спутник V» испытают на детях в течение года

В течение 2021 года пройдут клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата. Он пояснил, что все клинические исследования сначала проводятся только на взрослых.

«В отношении детей вакцина, конечно, не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой. Вначале все клинические исследования и клиническое применение проходят только на взрослой популяции, и только потом происходит переход к детской популяции. Такое исследование запланировано, будет проведено в течение этого года»,— сказал господин Логунов (цитата по ТАСС).

Также он рассказал, что у вакцинированных от коронавируса в среднем выше уровень антител, чем у переболевших. «Но у этого есть довольно понятно объяснение — при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция»,— заявил Денис Логунов.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число зараженных достигло 3 633 952. Умерли за последние сутки 597 человек, общее число скончавшихся достигло 67 220.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».