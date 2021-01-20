В Липецке планируется реновация еще нескольких кварталов

Мэрия Липецка подготовила под реновацию новые территории, сообщила пресс-служба горсовета, депутаты которого ознакомились с проектом. Для реализации планируется привлечь не только средства застройщиков, но и федеральные деньги. Сейчас идут переговоры по планированию зон, разработке мастер-планов и объемно-пространственного регламента со столичным КБ «Стрелка», госкорпорациями «Дом.РФ» и «Вэб.РФ». Планируется снести ветхие дома в следующих кварталах:

квартал, ограниченный улицами Франко и Ушинского и переулком Курако;

территория по улице Радиаторной;

территория по улице Спиртзаводской;

квартал, ограниченный улицами Осипенко, 9 Мая и Марины Расковой, а также проспектом Мира;

территория по улицам Волгоградской, Ленинградской и Студенческой;

квартал, ограниченный улицами Краснознаменной, Жуковского и Юбилейной.

Пилотным проектом станут 3,97 га в районе Спиртзаводской, где расположены пять аварийных домой общей площадью 2 тыс. кв. м. Здесь планируется строительство Центра гребли и создание общественно-делового пространства на месте отреставрированных бывших зданий Мариинского спиртзавода. Главный архитектор Липецка Михаил Бушин заявил, что уже есть заинтересованность застройщика.

Программу реновации депутаты утвердили в 2018 году. По ней планировалось развитие 4,04 га по улицам Нестерова, Качалова, Гагарина и переулку Попова и 8,48 га по улицам Гагарина, Ленина, Зегеля, Желябова. По словам Михаила Бушина, по первому кварталу идут переговоры с потенциальным инвестором. Он уже приобрел земельные участки, расположенные в центре квартала, разрабатывается документация по планировке территории.

Александр Прытков