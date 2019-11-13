Жилье уходит из-под сноса

Мэрия Липецка отменила назначенные на вчера публичные слушания по проекту реновации 29 га, застроенных малоэтажным аварийным жильем. Официальной причиной стала недостаточная проработанность документации. Но их могли отменить, чтобы «не допустить социальной напряженности», пояснили “Ъ-Черноземье“ источники в местной власти. На прошлой неделе на публичных слушаниях жители резко выступили против проекта реновации почти 24 га частного сектора, на месте которого планируется возведение 25-этажек. По мнению экспертов, липчане просто не верят, что будет реализовано все задуманное, а недостаточная проработанность проектов создает конфликты «на ровном месте».

Об отмене публичных слушаний по проекту реновации квартала в границах улиц Зои Космодемьянской, Спиртзаводской, Земной, Осеннего проезда и площади Мира сообщила вчера пресс-служба администрации Липецка. «Принято решение о доработке документации», — уточнили в мэрии. Проект планировки участка площадью 29 га предусматривал снос аварийных малоэтажных домов и строительство на их месте 12 восьмиэтажек, спортивно-досугового центра и школы на 600 мест. «В ближайшее время его пересмотрят. Информация о новых публичных слушаниях будет размещена дополнительно», — пообещали в мэрии. В пресс-службе мэрии “Ъ-Черноземье“ не смогли пояснить, в чем именно проект оказался недоработанным. Источник “Ъ-Черноземье“ в администрации города не исключил, что вопросов к документу не было, а слушания решили перенести, «чтобы снять социальное напряжение».

На прошлой неделе широкую критику общественности вызвали публичные слушания по проекту реновации 24,5 га микрорайона, ограниченного улицами Неделина, Фрунзе, Шмидта, Орджоникидзе, Мичурина и Котовского (бывшее село Дикое). Согласно проекту здесь могут быть снесены около 150 индивидуальных жилых домов, а на их месте построено 19 домов высотой до 25 этажей, поликлиника и досуговый центр. Если сейчас общая площадь жилфонда микрорайона 64,3 тыс. кв. м (всего 180 домов), то после реновации этот показатель может увеличиться на 58%, до 153,6 тыс. кв. м. При этом землю под аварийными домами планировал выкупать застройщик.

Местные жители высказывались против проекта. Как следует из письма граждан в мэрию и горсовет, они не заявляли о необходимости осмотра жилых зданий и признании их непригодными, да и такая оценка не проводилась. «Включение наших домов в границы территории квартала жилой застройки нарушает наши права собственников», — указано в письме. После слушаний городской департамент градостроительства и архитектуры продлил прием предложений и претензий до 30 ноября.

В конце прошлой недели на стратегической сессии администрации Липецкой области ее глава Игорь Артамонов раскритиковал действия мэрии, назвав их ошибкой. «В администрации Липецка будут сделаны выводы по тем сотрудникам, кто такую ситуацию допустил. Все будет у нас делаться с учетом мнения жителей», — пообещал господин Артамонов. После этого в местных СМИ появились сообщения об увольнении зампреда департамента градостроительства Татьяны Шульгиной и начальника управления генплана Ларисы Кулаченковой. При этом госпожа Шульгина заявила Gorod48, что еще два месяца назад написала заявление в связи с выходом на пенсию.

Изучивший проект реновации микрорайона Дикое депутат горсовета Сергей Коваль рассказал вчера “Ъ-Черноземье“, что жители возмущались в первую очередь двумя факторами — сносом домов и неэффективностью расходования средств. «В техническом задании к проекту было указано несколько пунктов, которые в итоговом документе оказались не отражены. Там, в частности, не указано, как будут развиваться дорожная и инженерная сети, а также очередность реализации проекта. Например, сначала необходимо строить социальные объекты, а уже потом высотки», — отметил господин Коваль. По его словам, не было информации и о сроках реновации: «Совершенно неясно, когда она начнется и когда закончится. К ее началу сам документ может устареть, а значит, выделенные из бюджета 590 тыс. руб. на его разработку израсходованы неэффективно».

Проектированием реновации 29 га занималось челябинское ООО МПК «Ресурс», которое снизило цену с начальных 491,1 до 340,1 тыс. руб. Проект микрорайона Дикое разрабатывало омское ООО «Терпланпроект» за 593,3 тыс. руб.: компания не снижала цену и оказалась единственным участником аукциона.

Добивавшийся отмены строительства высотного жилкомплекса «Авангард» местный активист Михаил Ларионов полагает, что протестующими движет инстинкт самосохранения: «Люди просто боятся за свое жилье. Они на интуитивном уровне понимают, что предусмотренные проектом социальные объекты и благоустройство могут быть не построены. Что муниципалитет не будет выкупать дома, чтобы потом там посадить деревья». По словам господина Ларионова, вызывают также беспокойство и сроки реализации проектов. «Генплан города у нас рассчитан до 2035 года, в нем уже прописано, что индивидуальные дома будут снесены, но неизвестно, когда именно это произойдет. Поэтому те, кто в них живут, не занимаются ремонтом жилья», — рассказал Михаил Ларионов

По мнению спикера горсовета Игоря Тинькова, из-за изначально недостаточной проработанности строительных проектов конфликты в Липецке создаются на пустом месте. «Людям непонятно, почему предлагается построить дома без парковок, почему такие объекты возводятся вместо обещанных поликлиник, школ и детсадов», — пояснил господин Тиньков. Он также отметил, что реновация районов с индивидуальным жилищным строительством требует особо тщательно подготовки. «Исторически так сложилось, что сейчас в центре Липецка находятся кварталы с ИЖС, при этом часть домов там ветхие, а часть — добротные. И владельцы последних не очень хотят жить рядом с многоэтажными высотками. Чтобы такие проекты обсуждались безболезненно, необходимо ограничивать этажность. Оба документа разрабатывали иногородние компании, может, стоит на них посмотреть глазами липчан?» — предположил Игорь Тиньков.

Александр Прытков