ВОЗ пока не рекомендует «ковидные паспорта» для путешественников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить паспорта для сделавших прививку от COVID-19, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Она отметила, что пока информации о влиянии вакцинации на распространение коронавируса недостаточно. При этом еще не произведено достаточно вакцин.

«На данный момент (эксперты.— “Ъ”) не рекомендовали требовать от путешественников иммунизацию, потому что сейчас мы еще не знаем, насколько вакцина практически не позволяет переносить вирус. Конечно, она предупреждает тяжелое протекание заболевания, облегчает работу систем здравоохранения, но нам нужны еще популяционные исследования. Вторая причина: вакцины недостаточно»,— сказала госпожа Вуйнович в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

«Вопрос (о паспортах вакцинации.— “Ъ”), конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах»,— сказала представитель ВОЗ.

В Кремле нет единого мнения по поводу «ковидных паспортов», заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема обсуждается с экспертами. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко при этом заявила, что «ковидные паспорта» не нужны и никто не говорил, что их будут вводить в России.

Власти Башкирии первыми в России решили ввести «ковидные паспорта». С 5 февраля жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, получат специальные QR-коды. Для их обладателей будут ослаблены ограничения. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».