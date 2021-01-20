В Кремле нет единого мнения по поводу «ковидных паспортов»

Единой точки зрения по поводу введения «ковидных паспортов» для привившихся пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема обсуждается с экспертами.

«Эта тема продолжается, осуществляется в рамках экспертной дискуссии, но пока нет единой точки зрения»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вопрос о введении «ковидных паспортов» не является вопросом региональной повестки. «Сегодня в России получение сертификата доступно на сайте госуслуг, но это сегодня информирование пациента о том, что он прошел вакцинацию. Поэтому вопрос введения каких-то паспортов — это не вопрос региональной повестки»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко при этом заявила, что «ковидные паспорта» не нужны. По ее словам, никто не обещал вводить их в России.

Власти Башкирии первыми в России решили ввести «ковидные паспорта». С 5 февраля жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию, получат специальные QR-коды. Для их обладателей будут ослаблены ограничения. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».