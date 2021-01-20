Еще одна компания экс-президента курского ФК «Авангард» взыскала с клуба долги

Арбитражный суд Курской области частично удовлетворил иск ООО «Русский фабрикантъ» к футбольному клубу «Авангард». Как сообщается в судебной документации, в пользу компании взыскано 14,6 млн руб. Причина возникновения задолженности не раскрывается.

В сентябре 2020 года с клуба 16 млн руб. взыскало ООО «Инвест-капитал». Этот долг образовался после того, как в 2017 году управляющее юрлицо клуба некоммерческое партнерство «Футбольный клуб "Авангард"» заняло у ООО «Грандлекс» (позднее переименованное в ООО «Русский фабрикантъ») 18 млн руб. «Инвест-капитал» по договору цессии выкупил право требования долга. Оспаривать решение суда клуб не стал.

Оба взыскателя близки к бывшему президенту «Авангарда» Николаю Волокитину, который покинул 4104263 этот пост в 2019 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Волокитин был владельцем «Инвест-капитала» до 2018 года, потом компания перешла в собственность Елене Волокитиной. Госпожа Волокитина также владеет 80% ООО «Русского фабриканта», гендиректором которого является Николай Волокитин. Еще 20% принадлежит местному ООО «КМП». Его учредителями через цепочку юрлиц являются неназванные граждане России.

Александр Прытков