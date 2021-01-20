Глава Минздрава сообщил о росте зарплат у медиков

Средняя зарплата медиков в России выросла, несмотря на пандемию коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, есть только «единичные отклонения». Глава Минздрава также отметил, что цены на лекарства удалось сдержать.

«Что касается оплаты труда медицинских работников. Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, а действительно, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг, в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников. Имели место единичные отклонения»,— сказал господин Мурашко в Совете федерации (цитата по «РИА Новости»).

Министр также сообщил, что в связи с коронавирусом медикам дополнительно выделили более 188 млрд руб. С 1 ноября 2020 года были приняты новые меры поддержки, сумма социальных выплат составила 53,5 млрд руб.

Михаил Мурашко также заявил, что рост цен на лекарства удалось сдержать. «Мы вели работу по снижению цен (на лекарства.— “Ъ”). И нам удалось удержать их в параметрах непосредственно 2019 года»,— сказал он.

В России второй день подряд выявили менее 22 тыс. зараженных коронавирусом. Общее число зараженных достигло 3 633 952. Умерли за последние сутки 597 человек. Это максимальный с начала года показатель смертности от коронавируса в России. Общее число скончавшихся достигло 67 220. Выздоровели 25 290 человек, за все время — 3 027 316.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила о тренде на снижение заражения COVID-19 и призвала как можно скорее проводить вакцинацию. По ее словам, когда будут привиты более 60% граждан, ситуация станет полностью контролируемой.

О том, как проходит вакцинация в России,— в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».