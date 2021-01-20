Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19

В России наблюдается тренд на снижение заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Последние два дня в стране выявляли менее 22 тыс. заболевших COVID-19 за сутки.

«Цифры у нас снижаются, тренд идет на снижение. РФ по ежесуточным заболевшим на 100 тыс. населения стабильно занимает 60–56-е место в рейтинге государств»,— сказала госпожа Попова на коллегии управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (цитата по «РИА Новости»).

Она также призвала максимально быстро провести вакцинацию населения. По ее словам, когда будут привиты более 60% граждан, ситуация станет полностью контролируемой.

«Очень важно сегодня провести кампанию по вакцинации максимально быстро, максимально эффективно, чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах не сформировалось»,— сказала глава Роспотребнадзора.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян старше 55 лет прививаться от коронавируса в первую очередь. Также он рекомендовал сделать прививку людям с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и ожирением.

Подробнее о старте вакцинации — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».