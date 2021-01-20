В Твери активиста «Открытой России» вызвали в прокуратуру из-за анонса акции в поддержку Навального

В Твери полиция вручила повестку с требованием явиться в прокуратуру активисту незарегистрированной организации «Открытая Россия» Артему Важенкову после того, как он проанонсировал в своих соцсетях акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом он рассказал “Ъ”. Акция пройдет 23 января, аналогичные мероприятия запланированы и в других регионах.

Господин Важенков сегодня, 20 января, посетил прокуратуру, где ему вручили предостережение о недопустимости нарушения законодательства. По словам активиста, надзорное ведомство потребовало, чтобы он не организовывал акцию в поддержку господина Навального. Артем Важенков подчеркнул, что не является организатором акции.

Алексей Навальный, арестованный по ходатайству ФСИН после возвращения из Германии, призвал своих сторонников выходить на улицы.

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Александр Тихонов, Ярославль