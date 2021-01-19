В России за сутки выявлено менее 22 тыс. заболевших COVID-19 впервые с 18 ноября

За последние сутки в России зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперштаб по борьбе с вирусом. Это минимум с 18 ноября. Накануне выявили 22 857 заболевших COVID-19. Общее число зараженных в стране достигло 3 612 800.

Больше всего новых случаев выявлено в:

Санкт-Петербурге — 3281 (304 045 за все время),

Москве — 3115 (898 442),

Московской области — 1072 (179 905),

Нижегородской области — 471 (78 689),

Ростовской области — 392 (59 100).

Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 586 человек, в Москве — 84 человека, это максимум с начала пандемии. Накануне в стране умер 471 зараженный. С начала пандемии умерли 66 623 человека. Выздоровели за день 23 262 пациента, всего — 3 002 026.

Больше всего смертельных случаев в:

Москве — 84 (12 625 за все время),

Санкт-Петербурге — 69 (8971),

Московской области — 36 (3335),

Красноярском крае — 25 (2035),

Ростовской области — 22 (2370).

18 января в России началась массовая вакцинация от COVID-19. Минздрав призвал прививать в первую очередь россиян старше 55 лет и людей с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и ожирением. Власти регионов предлагают ввести льготы для тех, кто сделал прививку.

Подробнее о возможных преимуществах для вакцинированных — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».