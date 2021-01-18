Мурашко призвал в первую очередь прививаться от коронавируса россиян старше 55 лет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян старше 55 лет прививаться от коронавируса в первую очередь. Также это в приоритетном порядке следует сделать людям с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и ожирением, добавил глава Минздрава.

«С учетом наших данных о течении заболевания, наблюдений клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией. Это связано с тем, что у данной возрастной категории лиц имеются более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные, летальные исходы, и эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите. Также в приоритетном порядке должны быть вакцинированы пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца, и пациенты, имеющие ожирение»,— сказал господин Мурашко на брифинге в правительстве.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны до марта бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКороной» центра «Вектор» с марта и вакциной Центра имени Чумакова РАН с апреля. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

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