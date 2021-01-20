Липецкий «Строймастер» не смог взыскать с депутата Госдумы 1 млн рублей

Арбитражный суд Рязанской области полностью отказал в иске липецкого ООО «Специализированный застройщик "Спортмастер"» к экс-кандидату в липецкие губернаторы депутату Госдумы Александра Шерина о взыскании с него 1 млн руб. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована.

Застройщик обратился в суд по месту прописки Александра Шерина летом 2019 года. Компания рассчитывала добиться признания несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений о ней и обязать депутата опубликовать на своей странице в Facebook резолютивную часть решения суда в течение трех дней с даты его вступления в законную силу и выступить с опровержением.

Александр Шерин встал на сторону противников жилкомлпекса «Авангард», который «Строймастер» планировал возвести в Липецке. После этого застройщик безуспешно пытался взыскать с местных активистов по 100 тыс. руб. При этом сам Александр Шерин требовал с компании компенсировать моральный вред 100 тыс. руб. по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд отказал господину Шерину в иске.

Подробнее о конфликте вокруг «Строймастера» читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков