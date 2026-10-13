«Турецкие клубы дома и на выезде — это небо и земля»

«"Атлетико" очень неплохо идет в чемпионате Испании: четыре победы подряд, в том числе — в мадридском дерби, одном из главных матчей сезона. Но вот что любопытно: против английских клубов "Атлетико" играет в принципе довольно плохо. В последних 15 матчах — всего две победы и три ничьих. "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне выступает гораздо ниже своих возможностей и не на уровне классных игроков, которые собраны в его составе. Но все же команда имеет шанс».