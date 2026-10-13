«Турецкие клубы дома и на выезде — это небо и земля»
Владимир Осипов — о матче «Галатасарай»— «Барселона»
13.10.2026, 13:33
Вечером 13 октября будут сыграны матчи самого престижного клубного турнира континента — Лиги чемпионов, в которой стартует второй тур группового этапа. В ближайшие два дня состоится 18 встреч. Какие противостояния не стоит пропускать? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
0:00
0:00
13 октября нас ждет сразу две встречи, которые невозможно оставить без внимания. В первую очередь, это «Галатасарай»— «Барселона». С точки зрения букмекеров, последняя, конечно, фаворит безоговорочный. Но на домашнем стадионе «Галатасарая» не просто так долгое время висела табличка «Добро пожаловать в ад». Поддержка у хозяев будет сумасшедшая, и надо признать, что турецкие клубы дома и на выезде — это небо и земля. Поэтому футбольный агент Вадим Трушков не исключает неожиданностей:
«"Галатасарай" — это сильная команда с очень хорошим и опытным составом. И я думаю, что может случится и сенсация. Нас ждут и голы, и красивый футбол. В обеих командах есть очень интересные футболисты, которые могут порадовать. Я уверен, что "Галатасарай" не ударит в грязь лицом».
В составе «Галатасарая» заявлен Алексей Батраков. В предыдущем матче Лиги чемпионов российский полузащитник вышел в стартовом составе и сыграл чуть больше 60 минут. В этот раз тренер Окан Бурук заявил, что не знает, выйдет ли футболист на поле или нет. По мнению наставника, россиянину нужно улучшать игру в защите, вроде как в атаке он адаптируется хорошо.
Ну а в Испании Батракова хвалят. Перед игрой с «Барсой» издание Diario Sport называет его «новым Аршавиным». Пока стопроцентным игроком стартового состава Алексей не стал, но у него еще все впереди уверен, футбольный эксперт Павел Мамаев:
«Он со временем поймет, что такое Лига чемпионов. У него еще столько матчей впереди, будут яркие игры, победы и неудачи. Туда люди выходят, как на последний бой. У него еще все впереди, тем более в такой команде, с таким составом. Все будет прекрасно».
Еще один матч, на который стоит обратить внимание, если вы хотите провести вечер, наблюдая за классным футболом, это игра «Атлетико Мадрид»—«Манчестер Юнайтед». И в этот раз на поле домашнего стадиона «Метрополитано» подопечные Диего Симеоне выйдут в качестве фаворита. «Юнайтед» в последнее в чемпионате Англии звезд с неба не хватает, но одержал крупную победу в первом туре Лиги чемпионов над азербайджанским клубом «Сабах» (4:0). Хотя в этот раз британской команде взять три очка будет сложнее, уверен футбольный аналитик Константин Клещёв:
«"Атлетико" очень неплохо идет в чемпионате Испании: четыре победы подряд, в том числе — в мадридском дерби, одном из главных матчей сезона. Но вот что любопытно: против английских клубов "Атлетико" играет в принципе довольно плохо. В последних 15 матчах — всего две победы и три ничьих. "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне выступает гораздо ниже своих возможностей и не на уровне классных игроков, которые собраны в его составе. Но все же команда имеет шанс».
Самые же яркие вывески второго тура Лиги чемпионов ждут нас 14 октября. Тут стоит обратить внимание на матч в Риме «Рома»—«Реал Мадрид» с противостоянием наставников Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуринью, и, конечно, на главное противостояние дня, да и, наверное, всего тура — «Манчестер Сити»—«Пари Сен-Жермен». Общая стоимость составов команд пугает — €2,86 млрд.
К тому же «Сити» с новым тренером, итальянцем Энцо Мареско в минувшее трансферное окно побил мировой рекорд по расходам, потратив €526 млн. Так что этот матч лучше не пропускать. Шоу с игроками такого уровня в футбольном мире происходят не так уж и часто. Правда, несколько дней назад «Сити» оказался в центре финансового скандала, что неудивительно. Ведь с подобными расходами о такой мелочи, как финансовый fair play, даже мечтать не приходится, но пока на дорогостоящих футболистах все это никак не отразилось.
Все главные матчи в Лиге чемпионов 13 и 14 октября будут начинаться в 22.00, а увидеть их можно только на стриминговой платформе Okko.