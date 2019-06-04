У «Строймастера» меняется «Авангард»

ООО «Спецзастройщик “Строймастер”» Вячеслава Старых, которое возводит в Липецке жилкомплекс «Авангард», объявило о готовности скорректировать проект. Строительство стало причиной конфликта с жителями, опасающимися роста нагрузки на инфраструктуру. Параллельно компания добивается в суде признания недостоверными сведений о конфликте, якобы распространенных местными активистами в Facebook. Ответчики считают иск компании попыткой «сделать себе рекламу».



О готовности изменить проект ЖК представитель «Строймастера» Артур Старых заявил в видеообращении, которое обладминистрация опубликовала по итогам совещания с застройщиком. «Компания закончила устранение недочетов и предписаний, прочие работы на объекте приостановлены. Любой бизнес должен быть социально ответственным, особенно строительный. Мы разделяем эту позицию… Проект жилого комплекса будет доработан с учетом мнения жителей», — пообещал господин Старых. Подробнее прокомментировать возможные изменения вчера в компании не смогли.

Речь, напомним, идет о строительстве ЖК «Авангард» — двух 25-этажных домов вблизи частного сектора. В апреле на публичных слушаниях жители переулков Яблочкина и Балакирева выступили против проекта, а 8 мая активисты загородили собой выезд грузовикам со стройки и попытались остановить рытье котлована. Позже на место строительства выезжали спикер горсовета Игорь Тиньков, прокурор области Константин Кожевников и врио губернатора Игорь Артамонов. Последний обещал активистам «помочь с юридическим сопровождением».

Параллельно в арбитражном суде Липецкой области началось рассмотрение заявления «Строймастера» о признании не соответствующими действительности сведений, распространенных в Facebook. Ответчиками выступают активист Михаил Ларионов и советник гендиректора по связям с общественностью «Газпрома межрегионгаз Липецк» Татьяна Семенова. Застройщик хочет обязать их опубликовать в Facebook резолютивную часть решения, которая будет вынесена в рамках спора. По мнению «Строймастера», деловую репутацию компании порочат восемь материалов (из них сейчас доступно три), распространенных в соцсети на странице Нестора Неверова (компания полагает, что ей управляет господин Ларионов), и один — на странице госпожи Семеновой. В доступных для просмотра материалах критикуется деятельность «Строймастера», в том числе проведение работ вблизи газопровода.

Михаил Ларионов рассказал „Ъ“, что претензии также касаются высказываний, посвященных нападению на жильцов и обращению активиста в полицию, а также взаимодействию компании с администрацией: «Считаю, что это обращение в суд — желание застройщика в очередной раз сделать себе рекламу». По его словам, компания получает от контролирующих органов «предписание за предписанием» и «если бы не общественность, могла бы случиться трагедия». Перспективы разбирательства в суде Михаил Ларионов предпочел не комментировать. Татьяна Семенова сказала „Ъ“, что знает о содержании иска, но пока так его и не получила.

Если ответчик не докажет, что опубликованная информация соответствует действительности, суд «с высокой вероятностью займет сторону истца», полагает партнер компании НАФКО Ирина Мостовая. По ее словам, для победы в суде «Строймастеру» предстоит подтвердить, что у него «была сформированная деловая репутация и что ей действительно будет причинен ущерб».

По оценке Михаила Ларионова, с учетом инфраструктурных сложностей в районе существуют два выхода из ситуации. Это достройка «Строймастером» 25-этажных высоток и масштабные вложения города в социальную инфраструктуру или же возведение пятиэтажных домов, за которое высказываются жители прилегающего частного сектора.

Олег Мухин