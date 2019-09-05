Депутату Госдумы Александру Шерину отказано в иске к липецкому «Строймастеру»

Правобережный районный суд Липецка отказал экс-кандидату в липецкие губернаторы депутату Госдумы Александру Шерину в иске к ООО «Строймастер» о защите чести, достоинства и деловой репутации, компенсации морального вреда, следует из картотеки суда. Исковые требования депутата составляли 100 тыс. руб. Заявление господина Шерина стало ответным шагом на обращение в суд «Строймастера» с требованием взыскать с парламентария 1 млн руб. Компания таким образом рассчитывает добиться признания несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведений о ней, распространенных, в том числе, депутатом.

Напомним, Александр Шерин встал на сторону противников жилкомлпекса «Авангард», который ООО «Строймастер» планировало возвести в Липецке. В конфликт вмешались региональные власти. В середине июня департамент градостроительства и архитектуры Липецка отозвал у компании разрешение на строительство. В мае «Строймастер» обратился в суд с иском к местным противникам жилкомплекса – активисту Михаилу Ларионову и советнику гендиректора по связям с общественностью «Газпрома межрегионгаз Липецк» Татьяне Семеновой. С каждого из них компания намерена взыскать по 100 тыс. руб. за ущерб деловой репутации.

Подробнее о конфликте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Строймастера" меняется "Авангард"».

Ирина Лобанова