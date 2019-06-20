«Строймастер» подал иск к кандидату в липецкие губернаторы Александру Шерину

Арбитражный суд Рязанской области принял к производству иск ООО «Специализированный застройщик "Строймастер"» к депутату Госдумы от ЛДПР Александру Шерину, которого партия выдвинула на выборы губернатора Липецкой области. Иск был подан по месту прописки господина Шерина. Как следует из судебной документации, компания намерена добиться признания несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения о ней. Кроме того, «Строймастер» пытается обязать Александра Шерина опубликовать на своей странице в Facebook резолютивную часть решения суда в течение трех дней с даты его вступления в законную силу и выступить с опровержением.

Напомним, в середине июня департамент градостроительства и архитектуры Липецка отозвал у компании разрешение на строительство жилкомлекса «Аванград». Возведение ЖК из двух 25-этажных домов привело к протесту местных жителей, в конфликт вмешались региональные власти. Протестующих в том числе поддерживал Александр Шерин. Отметим также, что «Строймастер» уже судится с противником строительства, местным активистом Михаилом Ларионовым и советником гендиректора по связям с общественностью «Газпрома межрегионгаз Липецк» Татьяной Семеновой. По мнению компании, ее деловую репутацию порочат восемь распространенных в Facebook материалов, в которых господа Ларионов и Семенова критикуют деятельность застройщика.

Александр Шерин рассказал “Ъ-Черноземье”, что иск пока не видел. «Как депутат Госдумы я общаюсь со многими, может быть, кого-то мои слова задели, однако перспектив у "Строймастера" я не вижу. Собираюсь в ближайшее время подать документы для участия в выборах губернатора, думаю, этим иском хотят немного осложнить мне жизнь в финансовом и временном плане»,– заявил депутат. По его словам, застройщик сам распускал о нем порочащую информацию. Кроме того, Александр Шерин выразил готовность «в рамках действующего законодательства» помочь с судебными разбирательствами другим ответчикам, если они к нему обратятся.

Подробнее о конфликте вокруг стройки читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Строймастера" меняется "Авангард"».

Александр Прытков