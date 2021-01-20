Трамп помиловал более 70 человек

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего бывшего советника Стивена Бэннона, сообщается на сайте Белого дома. Он и еще несколько его предполагаемых сообщников обвиняются в присвоении $25 млн, собранных в качестве пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой. Еще 70 людям смягчили наказание.

В списке помилованных также числится политконсультант Республиканской партии Пол Эриксон, который состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, и сторонник Дональда Трампа предприниматель Эллиотт Бройди.

Дональд Трамп не включил в список помилованных себя, свою семью и адвоката Руди Джулиани. Среди помилованных нет и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдварда Сноудена.

20 января в 20:00 по московскому времени состоится инаугурация следующего президента США — Джо Байдена. Дональд Трамп выступил с прощальным обращением. Он заявил, что готовится передать власть новой администрации и молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».

Подробнее о последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».