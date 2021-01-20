Трамп выступил с прощальным обращением

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готовится передать власть новой администрации. Об этом он сказал во время прощального обращения. Он заявил, что молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».

«Сейчас, когда я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды, я хочу, чтобы вы знали. Что движение, которое мы начали, это только начало»,— сказал глава государства. Также он осудил нападение на Капитолий. По его словам, нельзя мириться с политическим насилием.

Господин Трамп считает, что его президентство прошло успешно. По его мнению, самая большая опасность — потеря уверенности в самих себя. «Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— считает глава государства.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена пройдет 20 января в 9:00 мск. На выходных в США готовились одновременно к вступлению в должность главы государства и к акциям протеста сторонников Трампа.

Подробнее о последних днях президентства Трампа — в материале “Ъ” «Дональд Трамп на досадном положении».