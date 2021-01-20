Посол России назвал санкции США против «Северного потока-2» недобросовестной конкуренцией

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции Вашингтона против «Северного потока-2». По его мнению, они связаны с недобросовестной конкуренцией и с попытками силой заставить Европу покупать американское сырье.

«Все это — не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет»,— говорится в заявлении господина Антонова на странице посольства в Facebook.

По мнению посла, США «вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей». Он считает, что действия Вашингтона противоречат международному праву, принципам честной и свободной торговли. Господин Антонов заявил, что США не считаются с мнением собственных союзников.

19 января США расширили санкции по «Северному потоку-2». Ограничения наложили на трубоукладчик «Фортуна», достраивающий трубопровод, и его владельца «КВТ-Рус». Достройка «Северного потока-2» должна была продолжиться 15 января, однако в этот же день Nord Stream 2 AG сообщила, что отложила начало работ.

О новых санкциях — в материале “Ъ FM” «Санкционный круг сжимается».