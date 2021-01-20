ТПУ «Девяткино» поделили на двоих

Строительством транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино» в Мурино займется девелоперская компания Steit, а управлять автовокзалом будет связанная с «Питеравто» Леонида Бондаренко компания «Гатчинапассажиравтотранс». Ранее они конкурировали за реализацию проекта, но в итоге решили разделить зоны ответственности. При этом новые параметры и стоимость ТПУ, который анонсировали еще семь лет назад, до сих пор неизвестны.

О том, что первую очередь ТПУ «Девяткино» будет строить девелопер в сегменте коммерческой недвижимости Steit, сообщил “Ъ” председатель комитета по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. Управлять автовокзалом станет «Гатчинапассажиравтотранс», добавил он. Ранее эта организация планировала строить ТПУ. Директор по организации перевозок «Питеравто» Роман Юренев эту информацию подтвердил. «Мы все-таки специалисты не в области стройки, а в области транспорта»,— объяснил решение господин Юренев.

Михаил Присяжнюк рассказал, что в конце прошлого года правительство Ленобласти с компанией Steit было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере реализации этого проекта. В ноябре на совещании инвестор представил концепцию размещения элементов автовокзала. По итогам встречи Steit предложили доработать визуализацию здания. Работа над концепцией с учетом новых требований к транспортным объектам будет завершена в марте, сказал представитель Steit Олег Морозов. «После ее утверждения и завершения земельных вопросов ООО "Стейт" будет передан участок в аренду, и компания должна приступить к дальнейшей реализации проекта»,— сказал Михаил Присяжнюк.

ТПУ «Девяткино» в Мурино — это станции метро и железной дороги, междугородний и международный автобусный вокзалы, паркинг и коммерческие объекты. К ТПУ подключат транспортную развязку с КАД и автомобильный обход Мурино и Нового Девяткино с выходом на дорогу Санкт-Петербург — Матокса. Сейчас остановочный пункт находится в восточной части Мурино, но согласно утвержденному проекту планировки территории здание автовокзала «переедет» в западную. Земля в восточной части, где находился прежний автовокзал, перешла из региональной собственности в муниципальную, и теперь область ею распоряжаться не может.

Ранее первая очередь ТПУ включала в себя автовокзал площадью более 750 кв. м, перроны отправления и прибытия автобусов, а также четырехэтажный торговый центр на 4,6 тыс. кв. м. Участок в восточной части Мурино под коммерческий объект прежнему инвестору — «Гатчинапассажиравтотрансу» — планировали передать в обмен на строительство автовокзала. Steit же компенсационный участок не требует и рассчитывает вернуть свои затраты только за счет эксплуатации торговых площадей в рамках ТПУ. Говоря о параметрах объекта, Олег Морозов отметил лишь, что здание будет двухэтажным. Его площадь и стоимость до разработки проекта он уточнять не стал. В связи с приходом нового инвестора проект планировки территории для ТПУ «Девяткино» сейчас корректируется.

Строительство автовокзала площадью 750 кв. м в этой локации сможет окупиться за счет создания дополнительных 1,5–2 тыс. кв. м коммерческих площадей, считает вице-президент Becar Asset Management Катерина Соболева. Сам объект предполагает концентрацию существенного трафика посетителей, поэтому арендаторы будут заинтересованы в нем, отмечает она. Здесь логично будет разместить продуктовый ритейл, кафе и магазины с товарами первой необходимости, перечислила эксперт.

Строительство ТПУ «Девяткино» было анонсировано еще в 2014 году, но до сих пор так и не реализовано. Сначала проект привлек внимание ОАО «Стройтрансгаз». Компания собиралась построить его за 33 млрд рублей и ввести его к чемпионату мира по футболу 2018 года, однако работы не начались. После этого региональные власти решили разбить проект на две очереди и начали поиск инвесторов для первой из них. Взяться за этот этап обещала «Первая транспортная корпорация» и сервис «Яндекс.Автобусы». На ПМЭФ-2018 компании подписали соглашение о сотрудничестве с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Объем инвестиций оценивался в 400 млн рублей. Но спустя почти год инвесторы так и не предоставили правительству бизнес-план проекта, из-за чего с ними пришлось расстаться (см. “Ъ” от 13.05.2019). На ПМЭФ-2019 чиновники презентовали другого интересанта — компанию «Гатчинапассажиравтотранс», с которой и заключили новое соглашение. Спустя несколько месяцев построить автовокзал изъявила желание компания Steit.

Во время изъятия земель под строительство власти столкнулись с тем, что один из собственников земель — племзавод «Ручьи» — отказался бесплатно отдавать свои участки (см. “Ъ” от 05.03.2020). По данным комитета по транспорту, КУГИ их уже выкупило и перевело в собственность региона. Инвестор для второй очереди проекта не найден. В ее состав войдет здание ТПУ площадью 76,6 тыс. кв. м с торговыми и деловыми зонами. Сроки завершения этого этапа сдвинулись на 2035 год (см. “Ъ” от 05.08.2019).

Ольга Кантемирова