В Ленобласти включили дальнюю перспективу

Сроки строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино», который изначально планировали сдать еще к чемпионату мира по футболу 2018 года, перенесены до 2035 года. Власти Ленобласти объясняют, что начать реализовывать вторую очередь проекта мешают высоковольтные линии электропередач, расположенные на месте будущего ТПУ. Поэтому сейчас местные жители могут рассчитывать только на объекты первой очереди: торговый центр и автовокзал, которые должны здесь появиться к 2023 году. Эксперты “Ъ” считают, что причина переноса даты ввода объектов заключается не только в высокой стоимости переноса электросетей, но и в отсутствии интереса со стороны инвесторов.

Как сообщил заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин во время презентации проекта планировки территории ТПУ «Девяткино», в конце июля документ утвердили в региональном комитете по архитектуре и градостроительству. В последний раз ТПУ публично рассматривался на заседании градостроительного совета региона в октябре прошлого года, после чего в проект внесли изменения.

По словам главного инженера проекта «Института "Стройпроект"» (разработчик ППТ. — “Ъ”) Марии Письменной, объекты первой очереди должны быть достроены к 2023 году. Она включает в себя строительство одноэтажного междугороднего автовокзала площадью 750 кв. м, здания конечной станции автобусов площадью 120 кв. м, а также четырехэтажного торгового центра на 4,6 тыс. кв. м. Последний будет расположен на Привокзальной площади, на которой сейчас находится Северный автовокзал. Объект перестал работать весной этого года и должен быть снесен. Участок под коммерческий объект инвестору первой очереди ТПУ — компании «Гатчинапассажиравтотранс» — передадут в обмен на строительство здания автовокзала. Торговый центр, по мнению Михаила Москвина, позволит компании окупить свои вложения. Автомобильный паркинг торгового центра будет выполнять функцию перехватывающей парковки.

Таким образом, согласно утвержденному ППТ, здание автовокзала «переедет» с восточной части Мурино в западную. «Сейчас на автобусе от Привокзальной площади до КАД можно ехать час, но когда мы перенесем автовокзал на другую сторону, путь займет две-три минуты»,— пояснил Михаил Москвин.

Вторая очередь предусматривает строительство здания ТПУ площадью 76,6 тыс. кв. м с торговыми и деловыми зонами, четырехэтажного бизнес-центра площадью более 4 тыс. кв. м, пятиэтажных паркингов на 1 тыс. и 2,7 тыс. машиномест, трамвайных линий и блока автомастерских. Завершить строительство этих объектов планируется к 2035 году. По словам Михаила Москвина, выйти на стройплощадку раньше мешают высоковольтные линии электропередач 110, 220, 330 кВ, расположенные на участке будущего ТПУ. Каблирование одного километра ЛЭП обойдется в 1 млрд рублей, подсчитывали участники градсовета в прошлом году. «"Россети" нам не предоставили конкретных дат выноса электросетей на этой территории. Мы просим определиться, но конкретных ответов не получили»,— сказал господин Москвин.

В пресс-службе компании «Россети Ленэнерго» (до ребрендинга ПАО «Ленэнерго». — “Ъ”) сообщили, что Ленобласть не подавала заявку на вынос сетей в данной локации. «По существующему законодательству, если кому-то требуется перенести наши сети, то он должен направить заявку в нашу компанию,— говорит Андрей Рюмин, генеральный директор «Россети Ленэнерго».— Далее мы обсчитываем стоимость работ, и после того, как происходит оплата со стороны интересанта, мы производим необходимый комплекс работ. Это называется "договор компенсации потерь"».

По подсчетам компании «Институт "Стройпроект"», пассажиропоток единственной станции метро на территории Ленобласти — «Девяткино» — сегодня превышает 61,7 тыс. человек в сутки. В период наибольшей загруженности этот показатель достигает 11,5 тыс. человек в час. Перспективный среднесуточный пассажиропоток ТПУ «Девяткино» составит 170 тыс. человек.

Эксперт по общественному транспорту Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин уверен, что причина переноса сроков реализации второй очереди ТПУ «Девяткино» заключается не только в высокой стоимости переноса электросетей, но и в слабом интересе со стороны инвесторов. «Строительство многоэтажных капитальных ТПУ — это больше коммерческая составляющая, а не транспортная. Такие проекты начали реализовывать в Москве, но в столице они не "взлетели". Из-за того что окупить их сложно, желающих вложиться в такую стройку немного. Поэтому после ввода объектов первой очереди ТПУ "Девяткино" надо уже успокоиться и завершить этот проект»,— считает Владимир Валдин.

Проект строительства ТПУ «Девяткино» в Мурино регулярно обсуждается на протяжении последних лет, но до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Первоначально интерес к нему проявляли ОАО «Стройтрансгаз», подконтрольное Геннадию Тимченко, и Far East & Pacific Investments (FEPI) — группа инвесторов из Китая, которая в 2014 году заключила меморандум о взаимодействии с Дирекцией по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти (см. “Ъ” от 20.11.2014). Тогда ТПУ рассчитывали построить по модели ГЧП и ввести к чемпионату мира по футболу 2018 года. Инвесторы собирались вложить в проект 28 млрд рублей при общей стоимости проекта в 33 млрд рублей, но так и не приступили к строительным работам.

После этого правительство Ленобласти решило разбить проект на два этапа и начало поиск инвесторов для первой очереди, предполагающей строительство здания автовокзала. Стоимость проекта оценивалась в 400 млн рублей. Готовность заниматься его созданием выразили «Первая транспортная корпорация», управляющая автовокзалами на территории Челябинской области, и сервис «Яндекс.Автобусы». Когда потенциальные инвесторы вовремя не представили правительству Ленобласти бизнес-план проекта, чиновники привлекли к участию в нем компанию «Гатчинапассажиравтотранс», связанную с «Питеравто» Леонида Бондаренко (см. “Ъ” от 13.05.2019). Соглашение с инвестором было заключено в июне в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ольга Кантемирова