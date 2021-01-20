Теннисистов рассадили по номерам и рангам

В теннисном календаре началась двухнедельная пауза, связанная с карантином для участников Открытого чемпионата Австралии, стартующего 8 февраля. Группа из нескольких элитных спортсменов высадилась в Аделаиде и получила возможность готовиться к первому в сезоне турниру Большого шлема в сравнительно комфортных условиях. Тем временем в Мельбурне из-за нескольких положительных тестов, взятых по прибытии в Австралию, сразу 72 человека оказались полностью запертыми в своих гостиничных номерах и не могут использовать для тренировок даже те несколько часов, которые положены по регламенту. Три ведущих российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов — в число неудачников не попали.

Причиной того, что участники, а вместе с ними и организаторы Australian Open столкнулись с серьезнейшими проблемами уже сейчас, за три недели до старта, как ни парадоксально, стало не широкое распространение в Австралии коронавируса, а фактически его отсутствие. Ведь именно поэтому правительство штата Виктория, в котором новые случаи заболевания вот уже несколько недель исчисляются единицами, дало свое согласие на проведение первого в сезоне турнира Большого шлема лишь при условии прохождения всеми его действующими лицами жесткого двухнедельного карантина.

Сначала подразумевалось, что все игроки будут находиться в Мельбурне в одинаковых условиях, взяв с собой по одному сопровождающему и имея возможность покидать свои гостиничные номера ежедневно не дольше чем на пять часов, разбившись для проведения тренировок попарно. Затем, однако, выяснились некоторые нюансы. Главные теннисные звезды — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Симона Халеп, Наоми Осака и Серена Уильямс — оказались в привилегированном положении. Им не только разрешили взять с собой большее количество сопровождающих лиц, чем остальным, но к тому же вместо Мельбурна предписали отправиться в Аделаиду. Там эта группа тренируется в сравнительно комфортных условиях, а через десять дней примет участие в показательном турнире.

Тем временем другие игроки и тренеры — в общей сложности 1270 человек — находятся в Мельбурне, куда они были доставлены семнадцатью чартерными рейсами из Абу-Даби, Дохи и Лос-Анджелеса.

При этом, из-за того что у девяти пассажиров четырех рейсов по прилете были взяты положительные тесты, сразу 72 игрока оказались полностью запертыми в своих гостиничных номерах, не имея возможности хотя бы минимально дышать свежим воздухом.

Организаторы турнира пытаются удовлетворить запросы спортсменов в тренажерах, позволяющих хотя бы частично поддерживать форму, но их хватает далеко не всем.

Данная ситуация вызвала непонимание значительной части спортсменов, которые выражают недовольство. В частности, занимающий в рейтинге ATP 13-е место испанец Роберто Баутиста, который не попал в число 72 неудачников, в опубликованном без его ведома частном разговоре назвал условия пребывания в Мельбурне «тюрьмой, только с Wi-Fi». Позже ему пришлось принести организаторам извинения. А 28-я ракетка мира Юлия Путинцева из Казахстана, обнаружившая в своем номере грызуна, написала, что ни за что не приехала бы в Мельбурн за 100 тыс. австралийских долларов призовых, полагающихся за поражение в первом круге, «зная, что придется потерять форму и безвылазно сидеть две недели в номере с мышами».

В поддержку своих коллег выступил и Новак Джокович, предложивший австралийцам смягчить условия карантина.

Однако премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс ответил отказом. Тем временем директор Australian Open Крейг Тили опроверг слухи о том, что в мужской части турнира с общим призовым фондом $62 млн матчи будут играться не из пяти, а из трех сетов. Таким образом, вне зависимости от физического состояния спортсменам придется отрабатывать на кортах по полной программе. Также Тили отметил, что большинство участников турнира понимают необходимость карантина.

Ведущие российские теннисисты, по данным “Ъ”, с понедельника уже приступили к тренировкам. Даниил Медведев работает в паре с Роберто Баутистой, Андрей Рублев — с Александром Зверевым из Германии, а Карен Хачанов — с канадцем Денисом Шаповаловым. При этом Медведева в Мельбурне сопровождают французский тренер Жиль Сервара и жена, Рублева — испанский специалист Фернандо Висенте и физиотерапевт, а Хачанова — только шведский тренер Фредрик Розенгрен.

Евгений Федяков