Кубку Дэвиса добавят городов

Международная федерация тенниса (ITF) объявила об очередных изменениях, которые произойдут в главном командном теннисном турнире — Кубке Дэвиса, подвергшемся серьезной реформе в 2019 году. Уже в нынешнем сезоне финальная часть состязания Davis Cup Finals пройдет не только в Мадриде, но и в двух других городах. Кроме того, со следующего года количество команд, принимающих участие в Davis Cup Finals, сократится с 18 до 16.

Формат Davis Cup Finals, решающей части самого престижного командного теннисного турнира — Кубка Дэвиса, претерпит три принципиальных изменения. В частности, уже начиная с этого года состязание пройдет не в недельном, а фактически двухнедельном формате и будет продолжаться не 7, а 11 дней — с 25 ноября по 5 декабря.

При этом в нынешнем сезоне Международная федерация тенниса (ITF) и компания Kosmos Tennis, занимающаяся непосредственной организацией турнира, намерены расширить его географию. В Мадриде планируется проводить не все матчи, а только финал, полуфиналы, два четвертьфинала и состязания предварительного этапа в двух группах.

Для проведения встреч еще в четырех группах и двух других четвертьфиналов организаторы хотят найти еще два европейских города, причем желательно на среднегорье, чтобы условия там не отличались от мадридских.

Наконец, третье преобразование Davis Cup Finals заключается в сокращении количества команд-участниц — с 18 до 16. Но оно вступит в силу лишь в следующем сезоне, причем критерии, по которым будет производиться отсев из группы сильнейших, пока неизвестны.

Все эти действия направлены на устранение недочетов, выявленных в ноябре 2019 года в Мадриде во время проведения первого турнира Davis Cup Finals, где сборная России дошла до полуфинала. Напомним, что тогда участники, болельщики и журналисты были недовольны тем, что в связи с очень насыщенным расписанием некоторые матчи на групповом этапе завершались за полночь.

Теперь же предполагается, что в Мадриде на групповом этапе пройдут матчи лишь двух групп — А (Испания, Россия, Эквадор) и В (Канада, Казахстан, Швеция). Группы D (Хорватия, Австралия, Венгрия) и Е (США, Италия, Колумбия) планируется отправить во второй город, а группы С (Франция, Великобритания, Чехия) и F (Сербия, Германия, Австрия) — в третий, причем в двух новых городах также пройдет по одному четвертьфиналу. Окончательное решение по этому поводу будет принято в марте, в зависимости от того, каким будет интерес к данному предложению, а также ситуации с коронавирусом.

Но уже ясно, что с учетом географии стран, представленных в финальной стадии Кубка Дэвиса, группы D и Е по идее должны переехать в Италию, а вот c переводом групп С и F может возникнуть больше вариантов.

«Предлагаемые изменения формата Davis Cup Finals — логичный ответ на справедливые замечания, звучавшие во время проведения первого турнира осенью 2019 года. Уже тогда стало ясно, что нынешняя формула с 18 командами в одном месте в течение семи дней при напряженных матчах приводит к завершению игр далеко за полночь. И новый пакет предложений должен прежде всего разгрузить игровой график»,— сказал “Ъ” член совета директоров ITF, вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

При этом он обратил внимание на увеличение продолжительности турнира. «Еще недавно при обсуждении календаря сроки завершения сезона были принципиальным вопросом. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Теперь уже никто не рассматривает календарь как догму, и в теннисном мире относятся к возможным изменениям гораздо легче»,— считает господин Селиваненко.

Евгений Федяков