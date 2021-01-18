Вакцина прибывает в пункты назначения

В России началась массовая вакцинация. С этого дня привиться от коронавируса смогут все жители страны. В Москве даже можно сделать прививку на Красной площади. На этой неделе в столице заработают шесть выездных пунктов вакцинации. Они откроются в ГУМ, театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо», а также в нескольких торговых центрах. Записываться заранее не нужно, все происходит в порядке живой очереди. Как будет проходить вакцинация? Об этом — Алла Пугачева.
Поехал в магазин или в театр и заодно сделал прививку от COVID-19 — так столичные власти надеются сделать процесс вакцинации удобнее. Для выездных пунктов выбрали большие помещения, в среднем более 200 кв. м. Территорию разделят на кабинеты для вакцинации и медосмотра и на специальные зоны, например, для наблюдения после прививки.
Один из пунктов появился в ГУМ, его организовал владелец Bosco Di Ciliegi Михаил Куснирович. В разговоре с “Ъ FM” он подчеркнул, что медики заранее прислали все требования и проверили площадку: «Отдельные кабинеты, отдельные вход и выход, то есть все требования соблюдены. Когда я выступил с этой инициативой, нас тут же спросили: а вы сумеете эти требования обеспечить? И там три страницы убористого текста самих требований. Приехали медики, посмотрели, насколько соответствует все ожиданиям и действительности, сказали: да, это хорошее место». По словам Куснировича, в день в ГУМ проходит около 30 тыс. человек. Вряд ли, конечно, все они захотят сделать прививку, но поток может быть значительным, тем более что вакцинация в выездных пунктах проходит без записи, нужно просто занять очередь. Справку с работы также не потребуют.
Безопасен ли такой формат для пациентов? На площадке будут соблюдать необходимые меры, в том числе социальную дистанцию, заверил гендиректор гастроквартала «Депо Лесная», где откроется еще один выездной пункт, Александр Рафаилов: «Меры дистанцирования никто не отменял. У нас по всей площадке обязательно сотрудники и наши дорогие гости должны соблюдать дистанцию 1,5 метра. На площадке у нас работают дезинфицирующие установки для организации чистого воздуха. И, конечно же, гости при желании могут бесплатно получить средства защиты на зоне ресепшн. Я думаю, мы сможем предоставить более 80 кв. м под зону ожидания».
А как будет проходить медосмотр в выездном пункте? Известно, что он займет всего 10-15 минут. Пациенту, например, предложат заполнить анкету, где нужно сообщить о заболеваниях и возможной аллергии. На этом осмотр порой ограничивается. Редактор “Ъ FM” Елена Иванова недавно сделала прививку в одной из столичных поликлиник, и, по ее словам, в учреждении даже не измеряли температуру: «Осмотр занял около трех минут. Врач повторил несколько вопросов из анкеты и спросил, как я себя сейчас чувствую. По моим наблюдениям, у других людей этот осмотр проходил тоже довольно быстро. Врач меня предупредил, что нужно остаться в поликлинике на полчаса после прививки. Некоторые люди сразу после вакцинации уходили, и вопросов к ним не возникало».
Не будет ли трудностей с транспортировкой «Спутника V»? Согласно инструкции, его нужно хранить при температуре не выше -18 градусов. Все новые пункты вакцинации оборудованы морозильными камерами. А заммэра Москвы Анастасия Ракова советует приходить на прививку с семьей или друзьями — препарат хранится партиями по пять доз, и так его будет проще размораживать. Ввести вакцину нужно быстро, отмечает гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова: «В обычных вакцинальных центрах записывается нужное количество людей, ампулу вскрывают и подряд вакцинируют пять человек. Два часа может флакон храниться по инструкции при комнатной температуре.
Похожие мобильные пункты в Москве последние годы часто организуют осенью — там делают прививки от гриппа. И места вакцинации от COVID-19 будут отличаться от них разве что масштабом и уровнем организации. Столичные власти даже обещают прислать смс-уведомления тем москвичам, которые живут рядом с новыми выездными пунктами. Второй компонент вакцины «Спутник V» можно будет получить там же, согласно правилам, через 21 день. Запись сформируют автоматически.