Вакцина прибывает в пункты назначения

В России началась массовая вакцинация. С этого дня привиться от коронавируса смогут все жители страны. В Москве даже можно сделать прививку на Красной площади. На этой неделе в столице заработают шесть выездных пунктов вакцинации. Они откроются в ГУМ, театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо», а также в нескольких торговых центрах. Записываться заранее не нужно, все происходит в порядке живой очереди. Как будет проходить вакцинация? Об этом — Алла Пугачева.

Поехал в магазин или в театр и заодно сделал прививку от COVID-19 — так столичные власти надеются сделать процесс вакцинации удобнее. Для выездных пунктов выбрали большие помещения, в среднем более 200 кв. м. Территорию разделят на кабинеты для вакцинации и медосмотра и на специальные зоны, например, для наблюдения после прививки.

Один из пунктов появился в ГУМ, его организовал владелец Bosco Di Ciliegi Михаил Куснирович. В разговоре с “Ъ FM” он подчеркнул, что медики заранее прислали все требования и проверили площадку: «Отдельные кабинеты, отдельные вход и выход, то есть все требования соблюдены. Когда я выступил с этой инициативой, нас тут же спросили: а вы сумеете эти требования обеспечить? И там три страницы убористого текста самих требований. Приехали медики, посмотрели, насколько соответствует все ожиданиям и действительности, сказали: да, это хорошее место». По словам Куснировича, в день в ГУМ проходит около 30 тыс. человек. Вряд ли, конечно, все они захотят сделать прививку, но поток может быть значительным, тем более что вакцинация в выездных пунктах проходит без записи, нужно просто занять очередь. Справку с работы также не потребуют.

Безопасен ли такой формат для пациентов? На площадке будут соблюдать необходимые меры, в том числе социальную дистанцию, заверил гендиректор гастроквартала «Депо Лесная», где откроется еще один выездной пункт, Александр Рафаилов: «Меры дистанцирования никто не отменял. У нас по всей площадке обязательно сотрудники и наши дорогие гости должны соблюдать дистанцию 1,5 метра. На площадке у нас работают дезинфицирующие установки для организации чистого воздуха. И, конечно же, гости при желании могут бесплатно получить средства защиты на зоне ресепшн. Я думаю, мы сможем предоставить более 80 кв. м под зону ожидания».

А как будет проходить медосмотр в выездном пункте? Известно, что он займет всего 10-15 минут. Пациенту, например, предложат заполнить анкету, где нужно сообщить о заболеваниях и возможной аллергии. На этом осмотр порой ограничивается. Редактор “Ъ FM” Елена Иванова недавно сделала прививку в одной из столичных поликлиник, и, по ее словам, в учреждении даже не измеряли температуру: «Осмотр занял около трех минут. Врач повторил несколько вопросов из анкеты и спросил, как я себя сейчас чувствую. По моим наблюдениям, у других людей этот осмотр проходил тоже довольно быстро. Врач меня предупредил, что нужно остаться в поликлинике на полчаса после прививки. Некоторые люди сразу после вакцинации уходили, и вопросов к ним не возникало».

Не будет ли трудностей с транспортировкой «Спутника V»? Согласно инструкции, его нужно хранить при температуре не выше -18 градусов. Все новые пункты вакцинации оборудованы морозильными камерами. А заммэра Москвы Анастасия Ракова советует приходить на прививку с семьей или друзьями — препарат хранится партиями по пять доз, и так его будет проще размораживать. Ввести вакцину нужно быстро, отмечает гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова: «В обычных вакцинальных центрах записывается нужное количество людей, ампулу вскрывают и подряд вакцинируют пять человек. Два часа может флакон храниться по инструкции при комнатной температуре.

Хранение вскрытого флакона не допускается. Повторное замораживание тоже не допускается. То есть за два часа должны все пять доз проколоть».

Похожие мобильные пункты в Москве последние годы часто организуют осенью — там делают прививки от гриппа. И места вакцинации от COVID-19 будут отличаться от них разве что масштабом и уровнем организации. Столичные власти даже обещают прислать смс-уведомления тем москвичам, которые живут рядом с новыми выездными пунктами. Второй компонент вакцины «Спутник V» можно будет получить там же, согласно правилам, через 21 день. Запись сформируют автоматически.

Елена Иванова