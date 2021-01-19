Омбудсмен Петербурга Шишлов заявил о признаках избирательных действий полиции на акции сторонников Навального

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и городскую прокуратуру в связи с избирательными задержаниями сторонников Алексея Навального.

Как сообщили в аппарате омбудсмена, господин Шишлов получил жалобы на незаконное отграничение прав и свобод от девяти человек.

«Избирательное применение административных санкций по политически мотивированным приказам разрушает уважение людей к закону»,— напомнил омбудсмен.

Напомним, что по данным правозащитников, накануне на акциях в поддержку Навального у Гостиного двора в Петербурге были задержаны как минимум 55 человек. Они были доставлены в отделения полиции.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии и был задержан.

Подробнее о задержании — в материале «Ъ» «А ФСИН его знает».