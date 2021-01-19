На акциях в поддержку Навального в Петербурге задержано не менее 55 человек

По данным правозащитников из проекта «ОВД-инфо», вечером в понедельник, 18 января, на акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в центре Петербурге были задержаны как минимум 55 человек. Их доставили в пять разных отделов полиции города.

Сообщается, что больше всего людей от Гостиного двора, где проходили одиночные пикеты, увезли в 53-й отдел — 23 человека. Кроме этого, по 13 активистов доставили в отделы полиции №32 и №10, четверых в 28-й отдел и одного в отдел №76. Местонахождение еще нескольких человек осталось неизвестным.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что большинство из задержанных у Гостиного двора не имели при себе никаких плакатов и не скандировали лозунги. В числе участников акции в полицию были доставлены, в том числе, несколько муниципальных депутатов.