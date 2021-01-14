На Кубани назвали прививающие от коронавируса больницы и поликлиники

В Краснодарском крае вакцинацию от COVID-19 проводят в 97 больницах и поликлиниках. На сегодняшний день в регион поставлено почти 19 тыс. доз вакцины. До февраля край получит еще более 200 тыс. доз.

Как подтвердил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, прививку от коронавируса делают бесплатно и добровольно. «Как только крупная партия вакцины поступит к нам, начнем прививать всех желающих», – прокомментировал глава региона.

В крае уже привито 9,8 тыс. человек. Из них - 2,4 тыс. человек получили полный курс вакцинации, то есть две прививки. Вакцинация на Кубани стартовала в сентябре 2020 года. Первыми начали прививать сотрудников инфекционных госпиталей. Отмечается, что вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день. Чтобы сделать прививку, нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр. Перечень больниц и поликлиник, где проводится вакцинация, размещен на сайте минздрава края.

Дмитрий Михеенко