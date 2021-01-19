Рынок вторичного жилья в Москве по итогам 2020 года вырос на 2%

Московское управление Росреестра зарегистрировало в прошлом году 148 946 сделок на рынке вторичного жилья, сообщается на сайте службы. Это на 2% больше показателя 2019 года.

«Всего в 2020 году зарегистрировано 148 946 переходов прав – на 2% больше, чем годом ранее, когда было оформлено 145 636 договоров купли-продажи жилья, и на 5% меньше 2018 года (156 431)»,— говорится в сообщении.

При этом в декабре было зарегистрировано 20 128 таких сделок, что на 18% больше ноября. Показатель в 20 тыс. сделок был превышен на столичном рынке вторичного жилья впервые.

Отметим, что россияне в 2020 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн руб. Эксперты считают, что в 2021 году можно ожидать снижения объемов выдач. При этом по ожиданиям начальника центра разработки стратегий Газпромбанка Егора Сусина, доля сделок на вторичном рынке вырастет до 73–75%.

Подробности — в материале “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».