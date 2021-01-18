Ипотечный рекорд ушел в прошлое На рост рынка в 2021 году может не хватить доходов и размера ставок

Россияне в 2020 году взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн руб. Высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело и к резкому увеличению рефинансирования. В итоге в 2021 году можно ожидать снижения объемов выдач, считают эксперты, поскольку доходы россиян растут слабо, дальнейшего снижения ставок не ожидается, а возможности застройщиков удовлетворить спрос без повышения цен на жилье остаются под вопросом.

В 2020 году число выданных ипотечных кредитов достигло 1,7 млн на общую сумму 4,3 трлн руб., следует из оценки АО «Дом.РФ» и Frank RG. Это абсолютный рекорд в истории ипотечного рынка России. ЦБ свои данные еще не публиковал.

Рост по количеству кредитов за год составил 35%, в деньгах — более 50%. Спрос на ипотеку стимулировало снижение ставок, как на фоне смягчения денежно-кредитной политики регулятора, так и за счет запуска льготной госпрограммы. На рынке готового жилья ставки уменьшились за год на 1,2 п. п. (до средних 8,1% годовых), в новостройках — на 2,4 п. п. (до 5,9% годовых). В итоге доля ипотеки на первичном рынке за 2020 год выросла с 27% до 29%. Набирало темп и рефинансирование — только за 11 месяцев его доля выросла до 13,7% (на 7,8 п. п., или более чем в два раза).

Кроме того, в декабре объем жилья, строящегося с использованием счетов эскроу, превысил объем жилья, строящегося по старым правилам. «Теперь жилье строится не на деньги граждан, а на кредитные средства, что позволило перенести риски на банки, максимально обезопасив от финансовых потерь дольщиков новостроек»,— отметил гендиректор АО «Дом.РФ» Виталий Мутко. По оценке “Ъ”, объем средств частных лиц на счетах эскроу по итогам 2020 года превысил 1 трлн руб.

В этом году спрос вновь будет поддерживаться низкими ставками, хотя цикл снижения уже завершен, полагают эксперты. Можно ожидать продолжения активного рефинансирования кредитов, выданных в прошлые годы, отмечает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. «В то же время произошедший рост цен на первичном и вторичном рынке уже нивелировал эффект от снижения ключевой ставки и программ субсидирования ипотеки, поэтому можно ожидать снижения общих объемов выдачи в 2021 году на фоне слабого роста доходов населения»,— говорит он.

В ВТБ, который выдал в прошлом году ипотеки на 0,9 трлн руб., считают, что рынок пока далек от насыщения. «Если действие льготной программы (заканчивается 1 июля.— “Ъ”) будет продлено, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда и в 2021 году»,— считает заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По оценке АКРА, высокий спрос на ипотеку сохранится, и по итогам 2021 года рост портфеля может составить около 18%. Основным вопросом года станет способность строительного рынка удовлетворить спрос без радикального повышения цены недвижимости, полагает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Если до определенного момента компенсировать влияние роста стоимости жилья на размер ипотечного платежа могло увеличение срока кредитования, при дальнейшем росте цен ипотека может стать недоступной для значительного числа потенциальных заемщиков»,— предупреждает он.

Дальнейшее снижение ставок кредиторами может обернуться недооценкой риска заемщика, подчеркивает господин Пивень. С учетом того, что в 2021 году ожидается отмена ряда послаблений ЦБ, которая может создать давление на рентабельность и капитал банков, вероятность снижения ими ставок невелика, поясняет он.

В первом полугодии 2021 года драйвером останется госпрограмма льготной ипотеки, на которую сегодня приходится каждый третий ипотечный кредит (см. “Ъ” от 13 января), говорит начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева: «После ее завершения уровень ставок на первичном и вторичном рынке сблизится, что приведет к незначительному (на 5–10%) сокращению доли сделок на первичном рынке в пользу программ на вторичном рынке и рефинансирования».

По оценке господина Сусина, доля сделок на вторичном рынке вырастет до 73–75%. Но, добавляет эксперт, можно ожидать, что застройщики будут вынуждены пойти на скидки после резкого повышения цен в текущем году.

Ольга Шерункова