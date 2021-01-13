В Краснодаре ввели в эксплуатацию долгострой ЖК «Версаль»

В Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Версаль». Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Разрешение на строительство дома на ул. Черниговской в микрорайоне Школьный выдали еще в октябре 2009 года. Возвести дом, рассчитанный на 343 квартиры, планировали в первой половине 2016 года, однако застройщик своих обязательств не выполнил. Дольщиками проблемного ЖК были около 1000 человек. Достройкой проблемного объекта занималась компания «СпецСтройКубань».

По данным официального сайта, ЖК «Версаль» — это 18-этажный трехподъездный дом из монолита-кирпича. Жилой комплекс заявлен в статусе комфорт-класса. Площадь квартир – от 39 до 109 кв.м.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 12 января стало известно, что в поселке Пригородном (Краснодар) завершили строительство проблемного ЖК «Алтайский» на 132 квартиры. Жилой комплекс от застройщика ООО «Девелопмент-Эксперт» должны были сдать в эксплуатацию в 2016 году. Но строительство остановилось.

В 2020 году на Кубани планировали завершить 119 долгостроев. В краевом центре - 87 объектов. По данным на конец 2020 года в кубанской столице 11,3 тыс. обманутых дольщиков. В 2021 году в планах восстановить права граждан еще по 37 объектам.