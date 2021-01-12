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В Краснодаре достроили проблемный ЖК «Алтайский» на 132 квартиры

Фото: администрация Краснодарского края

В поселке Пригородном (Краснодар) завершили строительство проблемного ЖК «Алтайский» на 132 квартиры. Об этом в своем Instagram сообщил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Жилой комплекс от застройщика ООО «Девелопмент-Эксперт» должны были сдать в эксплуатацию в 2016 году. Но строительство остановилось. В 2018 году  достройкой ЖК занялся новый инвестор – СК «Гарантия».  В ближайшее время собственники жилья получат ключи и смогут переехать в свои квартиры.

Как писал "Ъ-Кубань", на Кубани планируют завершить 119 долгостроев. Об этом шла речь на заседании в мэрии Краснодара. В краевом центре необходимо ввести в эксплуатацию 87 объектов. По словам губернатора, в Краснодаре на данный момент 11,3 тыс. обманутых дольщиков.

Наталья Решетняк


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