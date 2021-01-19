У властей Карачаево-Черкесии нет информации об оставшихся под лавиной людях

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил об отсутствии информации, что под лавиной в горах региона еще могут оставаться люди. По его словам, на склоне горы Мусса-Ачитара, где произошел сход лавины, продолжаются поисково-спасательные работы. Также проверяются сведения, поступающие по телефону горячей линии.

«Всего найдено четверо отдыхающих, которые предположительно могли оказаться под лавиной. В том числе и супружеская пара, которая вчера не выходила на связь. На данный момент у нас нет информации, чтобы кто-то еще мог находиться под лавиной»,— написал господин Темрезов в Instagram.

Глава республики сообщил, что катание на склонах Домбая пока запрещено, прогноз лавинной опасности сохраняется.

Лавина на территорию горного курорта Домбай сошла с хребта Мусса-Ачитара днем 18 ноября, один человек погиб. 19 января управление СКР по региону возбудило уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Подробнее — в материале “Ъ” «Лавина прошла по "синей" трассе».