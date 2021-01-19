Европа ужесточает правила

Европейским странам пока не удается справиться с пандемией. Число зараженных растет, а прививочная кампания идет медленно из-за недостатка вакцин. Так, в Великобритании власти подсчитали: каждые 30 секунд в местную больницу поступает очередной заболевший коронавирусом. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что система здравоохранения начала «гонку со временем», поскольку во многих больницах перестало хватать аппаратов ИВЛ.

За последние сутки в королевстве выявили почти 30 тыс. новых заболевших. И единственная хорошая новость, что вакцинация пока идет по плану, сообщил собственный корреспондент “Ъ FM” в Лондоне Андрей Остальский: «Есть, конечно, и плохие, и хорошие новости. Самая, наверное, неприятная — то, что Великобритания вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса, опередив Чешскую Республику.

Если измерять за последнюю неделю, то получается, в среднем за день умирало 935 человек.

Говорят, что хорошие новости состоят в том, что уже более 4 млн человек привито. Обещанные правительством темпы удается, кажется, выдержать. А если это так, то, действительно, есть надежда, что во второй половине или к концу февраля основные группы риска уже получат прививку, и тогда, как заявили представители правительства, они уже подумают об облегчении мер карантина. Пока же идет некое завинчивание гаек, например, правительством принято решение перекрыть так называемые воздушные коридоры, которые существовали до последнего времени. Фактически закрыты авиационные связи с Португалией, с Южной Америкой».

Кроме того, в Великобритании ужесточили и правила для въезжающих в страну: теперь всем прибывшим придется провести десять дней на карантине, а также предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Похожие правила ввели на днях по другую сторону Ла-Манша: во Франции всем приезжающим не из Евросоюза также предстоит недельный карантин.

Кроме того, в республике ужесточили правила комендантского часа: он действует с 18.00 до 06.00 по всей стране, а не в отдельных регионах, как было раньше.

Ситуация при этом остается тяжелой: уже несколько недель во Франции в день выявляют не менее 15 тыс. новых заболевших, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Более 50% коек реанимации в стране заняты. Власти считают, что ситуация близка к критической. Именно поэтому разрабатываются различные стратегии, которые могут пригодиться, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в том случае, если показатели снова начнут расти еще более серьезными темпами. Многие министры, члены правительства в интервью, в общении с прессой открыто не исключают возможность введения третьего локдауна. В стране по-прежнему закрыто практически все, кроме продуктовых и непродуктовых магазинов. Фактически никакой культурной жизни в стране не осталось. Все ждут какого-то прорыва в вакцинации. Но она пока что не обещает каких-то серьезных прорывов — в этом самая главная сложность, поскольку своей вакцины у Франции по-прежнему нет. Препарат закупают у Pfizer, и вакцин этих в последнее время для всей Европы не хватает. Власти только сейчас начали публиковать открытую информацию о количестве привитых каждый день, поскольку, и все это понимают, в первые недели ритмы вакцинации были настолько смехотворными, что их даже не хотели озвучивать публично. Понятно, что только к лету мы сможем по-настоящему обеспечить вакциной большое количество французов».

Ситуация начинает постепенно улучшаться в Германии — число ежедневно выявляемых зараженных снижается, за последние сутки в ФРГ выявили чуть меньше 11,5 тыс. заболевших. С середины января в стране ввели жесткий локдаун: перестали работать рестораны, театры и другие развлекательные заведения.

Что касается вакцинации, то, по данным Института Роберта Коха, в стране привили уже больше 1 млн человек, а в день вакцину получают несколько десятков тысяч.

Но несмотря на это, среди политиков звучат призывы продлить жесткий карантин как минимум до середины февраля, отметил собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Олег Зиньковский. И местные жители не сомневаются, что это решение будет принято.

«Звучат также голоса в пользу возможного ужесточения локдауна. Казалось бы, что еще тут можно ужесточать. Можно. Например, в Германии только в каких-то отдельных коммунах существует ночной комендантский час. Звучат размышления, что неплохо было бы, может быть, на всей территории Германии ввести серьезные ограничения для граждан, чтобы они не покидали свои дома без весомых причин в ночные часы.

Общественное мнение в Германии считает, что вакцинация идет медленнее, чем нужно.

Политики разъясняют, что ничего необычного в этом нет, что все было правильно, просто поставщики не могут доставлять достаточное количество вакцины для того, чтобы удовлетворить спрос. Тем не менее многие, конечно, и население, и медики, и оппозиционные политики критикуют правительство за то, что пока запрос на вакцинацию куда больше, чем то количество доз препарата, которое может быть обеспечено. В Берлине открыли три крупных центра для массовой вакцинации. 18 января открыли третий. Центр этот фактически простаивает. Его ресурсная мощность до 4 тыс. прививок в день. Сейчас они там прививают 100 человек просто потому, что не хватает вакцины», — рассказал Олег Зиньковский.

Руководство Всемирной организации здравоохранения тем временем всерьез встревожено. Там заявили, что мир оказался «на грани катастрофической моральной ошибки». Это связано с неравенством распределения вакцины от коронавируса. Так, по данным организации, 49 стран с высоким уровнем дохода получили уже почти 40 млн доз прививки, в то же время есть страны с низким уровнем дохода, которым досталось лишь по 25 доз.

Глеб Силко