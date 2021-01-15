Вакцинация в Европе стартовала небезупречно

В Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной от Pfizer. Но связано ли это с препаратом, пока неизвестно. К текущему моменту об инцидентах отчитались в Норвегии и Германии. В обеих странах прививочная кампания началась с граждан старше 80 лет. Эксперты, впрочем, склоняются к тому, что причиной смерти всех вакцинированных стало обострение сопутствующих заболеваний. Тему продолжит Владислав Викторов.

Вакцинация в Норвегии началась 27 декабря — первыми препарат получили жители одного из домов престарелых. Спустя несколько дней стало известно о том, что два человека, получивших вакцину, скончались. В среднем в норвежских домах еженедельно умирают порядка 400 человек, и специалисты следят, изменится ли эта цифра после старта прививочной кампании, сообщили в агентстве по лекарственным средствам страны. Его директор Стейнар Мэдсен отмечает, что для некоторых людей вакцина, действительно, может быть опасной: «У некоторых пациентов возникают побочные эффекты в виде лихорадки и недомогания. В результате очень серьезное заболевание может стать еще более серьезным или даже привести к смерти.

Врачи должны тщательно анализировать, можно ли вакцинировать того или иного человека, особенно это касается людей с ослабленным здоровьем, которые находятся в самом конце жизни».

Но это все в теории. Связаны ли смерти конкретных 23 пожилых норвежцев с вакцинацией, сейчас выясняют врачи. И пока расследование не завершено, говорить о «смертельности» вакцины от Pfizer нельзя, подчеркивает заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и Университета Ратгерса Константин Северинов: «Я думаю, что сейчас слишком рано что бы то ни было говорить, потому что смерть после вакцины не означает, что она вызвана вакциной. Безусловно, причины смерти этих людей будут изучаться. Очевидно, что пожилые люди могут умирать, хотя, казалось бы, количество настораживает. С другой стороны, если посмотреть, например, что происходит в Израиле, где уже вакцинировано 20% всего населения, пожилые люди вакцинировались в первую очередь, там никаких таких случаев не было».

Врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов также сомневается, что использование препарата от Pfizer может обернуться летальным исходом, равно как и американская Moderna. Это мРНК-вакцины, которым не свойственны серьезные побочные эффекты, отмечает эксперт.

«Мы даже не можем предположить те механизмы, по которым эта вакцина может вызывать другие смерти, кроме, например, анафилактического шока. Именно поэтому людей просят посидеть в коридоре, чтобы за ними понаблюдать полчаса, и только потом отпускают. Но эта вещь описана, изучена, она известна. Просто липосомы — частицы миниатюрные, внутри них находится мРНК, и все. Там повреждающего механизма вообще никакого нет», — подчеркнул Алексей Водовозов.

К текущему моменту пандемия унесла жизни почти двух миллионов человек. Всего COVID-19 был выявлен больше чем у 90 млн человек по всему миру.

ВОЗ предупреждает, что в этом году инфекция будет распространяться еще быстрее.

При таких вводных распространение непроверенной информации о вакцинах особенно недопустимо, продолжает Алексей Водовозов: «Это примерно, как у нас тогда ляпнули про 42 дня трезвости до и после вакцинации, когда люди сказали: “Ну, раз без вакцины, значит, без вакцины”. У нас и так все нервно и напряженно в теме вакцинации, хотя ранее вроде как кричали, что давайте нам вакцину, спасайте нас от страшной смерти, и прочее, и прочее, а когда вакцину выдали всем, то сказали: “Нет, вы ее слишком что-то быстро сделали, мы не будем ей доверять, не будем ее делать”. Причем так произошло во всех странах, как бы это странно ни звучало».

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Одновременно с Норвегией вакцинация препаратом от Pfizer началась и в других странах ЕС. О погибших из числа тех, кто получил прививку, сообщили также власти Германии. Там скончались 10 человек.

Лилия Галявиева