Санкт-Петербург второй раз обошел Москву по суточному приросту больных COVID-19

Санкт-Петербург второй раз за пандемию обошел Москву по суточному приросту новых случаев COVID-19, свидетельствуют данные оперштаба. За 24 часа коронавирусом заразились 3281 и 3115 человек соответственно. Аналогичная ситуация наблюдалась 4 января, когда в Петербурге COVID-19 заболели 3657 человек, а в Москве — 3591.

Умерли в Санкт-Петербурге 69 человек с коронавирусом за сутки, за все время — 8971. Вылечились 2259 пациентов с COVID-19 за 24 часа, всего — 190 562. Вместе с тем в Москве обновлен максимум по суточному приросту умерших от COVID-19 — за последние 24 часа в российской столице умерли 84 пациента с коронавирусом.

В России за сутки зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 3 612 800. Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 586 человек, с начала пандемии скончались 66 623 человека. С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».