В Москве за сутки умерло рекордное число больных COVID-19

В Москве обновлен максимум по суточному приросту умерших от COVID-19 — за последние 24 часа в российской столице умерли 84 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб. Прошлый рекорд был 15 января, тогда умер 81 человек. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 12 625 москвичей.

Заразились в Москве за сутки 3 115 человек, за все время — 898 442. Выздоровели за день 4 532 столичных пациентов с COVID-19, всего — 747 881. На текущий момент в городе 137 936 активных случаев COVID-19.

В России за сутки зарегистрировано 21 734 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных в стране достигло 3 612 800. Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 586 человек, с начала пандемии скончались 66 623 человека.

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. В регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта, в Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».