Москва и Самарская область лидируют по числу заявок на вакцинацию на портале госуслуг

Больше всего заявок на вакцинацию против коронавируса через портал госуслуг подали жители Москвы, Самарской и Московской областей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Запись на прививку от COVID-19 через портал госуслуг началась 18 января в тестовом режиме, с 31 января появится специальная форма записи.

«Рейтинг по наибольшему количеству записей на вакцинацию через Единый портал Госуслуг возглавили: Москва (351), Самарская область (232), Московская область (230), Сахалинская область (213), Тюменская область (178), Краснодарский край (177), Удмуртская Республика (140), Брянская область (128), Новосибирская область (123) и Мурманская область (117)»,— сказал господин Чернышенко ТАСС.

Он также привел данные по числу жалоб. Рейтинг возглавили Санкт-Петербург (145), Новосибирская область (117), Краснодарский край (82). Далее следуют Москва (76), Ростовская (71), Московская (68), Самарская (58), Воронежская (47) и Челябинская области (45), а также Башкирия (44). На что именно жаловались граждане, вице-премьер не уточнил.

В России за последние сутки выявили менее 22 тыс. заболевших COVID-19 впервые с 18 ноября. Общее число зараженных в стране превысило 3,6 млн. В Москве за сутки умерло максимально с начала пандемии число зараженных. Массовая вакцинация от COVID-19 началась 18 января.

Подробнее о возможных льготах для вакцинированных — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».