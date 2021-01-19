«Российская пропаганда получила повод говорить об ущербности американской модели»

Дональд Трамп покинет Вашингтон еще до того, как Джо Байден принесет присягу. По данным западных СМИ, рано утром 20 января действующий президент США попрощается со своими сторонниками и бывшими сотрудниками на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд. После этого он отправится в свою резиденцию во Флориде. Своим отказом присутствовать на инаугурации преемника Дональд Трамп нарушит традицию, которая сохранялась с конца XIX века. Такое решение политик объяснил тем, что выборы были украдены. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, правление Трампа до неузнаваемости изменило Америку, но вовсе не в ту сторону, в какую хотел ее изменить уходящий президент.

После четырех лет правления Дональда Трампа Америка уже никогда не станет такой, какой была до его прихода в Белый дом. Мало кто ожидал в 2016 году, после его победы на выборах, что несистемный президент будет нести в себе разрушительный импульс такой колоссальной силы.

Трамп до предела обострил все проблемы, копившиеся в американском обществе, и сегодня эти язвы вскрылись.

Фактически страна раскололась на две Америки, которые отказываются слышать и понимать друг друга.

Причем та Америка, которая шла за Трампом (традиционная, преимущественно белая, консервативная, религиозная), потерпела поражение. Президент, проигравший схватку с противостоящей ему системой, не сумел эту Америку защитить.

А победившая коалиция, объединяющая Демократическую партию, почти все крупнейшие СМИ, большинство корпораций и соцсетей, Голливуд, а также всевозможные меньшинства, развернула на своих оппонентов беспрецедентное наступление.

В Конгрессе, который теперь перейдет под полный контроль демократов, все громче звучат голоса в поддержку реформы избирательной системы, которая практически исключит избрание президентом США когда-либо в будущем представителя Республиканской партии.

Если демократы добьются предоставления права голоса 11 млн нелегальных иммигрантов, баланс сил (особенно в так называемых колеблющихся штатах) изменится до такой степени, что политическая система США из двухпартийной фактически станет полуторапартийной. То есть республиканцы навечно останутся оппозиционной партией, сохраняющей власть в тех или иных штатах, но не имеющей шансов победить на федеральном уровне.

Почувствовав вкус победы, демократы, похоже, не собираются останавливаться. Их сегодняшний лозунг — победитель получает все. В итоге 74 млн человек, голосовавшие за Трампа, оказались под жесточайшим прессингом.

И так называемый штурм Капитолия 6 января стал в этом смысле идеальным предлогом для зачистки политического поля. После него наступление на оппонентов пошло со всем большевистским размахом. Блокировка и удаление аккаунтов в соцсетях, увольнение с работы, проблемы с бизнесом, бойкот со стороны многих компаний, запрет летать самолетами — это далеко не полный перечень мер, с которыми столкнулись наиболее активные сторонники уходящего президента.

Демократией такую практику можно назвать весьма условно. Американская модель серьезно дискредитировала себя, показав свою нетерпимость к альтернативному мнению. И даже многие союзники США в Европе вынуждены были осудить наметившуюся тенденцию, хотя и в осторожных выражениях.

Для официальной Москвы развернувшаяся в США «охота на ведьм» стала неоценимым подарком.

Наиболее экзальтированные активисты Демократической партии предлагают такие меры по борьбе с трампистами и их идеологией, которые при всем желании не сумел бы выдумать ни один «кремлевский тролль» или «ольгинский бот», описывая американскую жизнь. Реальность превзошла даже самые смелые ожидания.

Российская пропаганда получила долгожданный повод говорить об ущербности американской модели, даже по сравнению с отечественной. Впрочем, то, что происходит в последние дни с Алексеем Навальным, делает эти заявления куда менее убедительными.