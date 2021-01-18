Экологи добились приостановки разрешения на строительство «Северного потока-2»

Германские экологические организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Союз защиты природы опротестовали решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о выдаче разрешения на строительство трубопровода «Северный поток-2» в водах Германии, сообщает NDR. Подача жалоб приостанавливает действие разрешения.

15 января BSH продлило разрешение на укладку российского газопровода «Северный поток-2» в немецких водах до конца мая. Речь шла о двух участках протяженностью 16,5 км и 13,9 км.

Ранее Nord Stream 2 AG решил отложить начало работ по завершению строительства газопровода. Точных дат возобновления строительства в Nord Stream 2 AG не назвали.14 января пресс-служба компании подтверждала возобновление строительства газопровода с 15 января.

О попытках завершить проект — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».