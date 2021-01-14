Оператор «Северного потока-2» подтвердил возобновление строительства с 15 января

Работы по строительству части газопровода «Северного потока-2» в территориальных водах Дании возобновятся 15 января, сообщила пресс-служба оператора строительства газопровода — компания Nord Stream 2 AG. Работы приостановили в конце 2019 года после отказа швейцарской компании Allseas от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

«Работы по трубоукладке, включая подготовительные мероприятия и испытания, начнутся в период с 15 января»,— сообщила Nord Stream 2 AG (цитата по ТАСС).

Ранее датское агентство по мореплаванию сообщило, что укладку газопровода в исключительной экономической зоне Дании с 15 января будут вести трубоукладчик «Фортуна» и суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Речь идет об укладке двух ниток газопровода протяженностью 50 км.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" возвращается в датские воды».